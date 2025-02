L’attaccante salta Fiorentina-Inter: forfait dell’ultimo minuto

Tegola davvero pesante per il tecnico italiano, che dovrà fare a meno di un titolarissimo per la partita del Franchi: il punto della situazione

E’ tutto pronto per Fiorentina-Inter, per il recupero della 14a giornata di Serie A. Una partita, che riprenderà dal minuto diciassette. Minuto in cui fu interrotta per via del grave malore occorso ad Edoardo Bove. La sfida del Franchi non può essere giocata dai nuovi acquisti, ma scenderanno in campo, invece, gli squalificati, Comuzzo e Dumfries, che salteranno così la prossima partita di campionato.

Pochi minuti fa sono arrivate le formazioni ufficiali e c’è una grande novità legata alla squadra di Palladino. I viola, già in emergenza non potranno contare su Gudmundsson. L’ex Genoa non è neanche in panchina per via di una tonsillite.

Giocano Parisi e Dodo come esterni, Kean è supportato da Beltran. Nell’Inter partono fuori per turnover Dimarco, Barella e Pavard. Dentro Carlos Augusto, Frattesi e Bisseck, Thuram fa coppia con Lautaro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA – De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean.