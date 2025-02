Il Progetto Ancelotti-Roma e ‘sogno’ Mourinho: “Non siamo pronti per Farioli” | ESCLUSIVO – Calciomercato.it

Le ultime sui giallorossi nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato.it: “Il mercato di gennaio sembra indirizzarci su un altro nome”

Focus anche sulla Roma nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul nostro canale Youtube. Parlando dei giallorossi, non si può evitare l’argomento Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid è la prima scelta dei Friedkin per la prossima stagione. Tentativo in corso, ma dipenderà tutto da Florentino Perez.

Ancelotti alla Roma? “Il mercato sembra indirizzarci su Farioli”

“Ranieri e Ghisolfi si rimbalzano la palla sul toto-allenatore – ha detto la nostra ospite di oggi, Martina Stella de ‘Il Romanista’ – Si parla tanto di Ancelotti, come tanto di Allegri. Ma il mercato di gennaio che si è appena concluso sembra indirizzarci su un altro nome, ossia quello di Farioli (attuale allenatore dell’Ajax, ndr). Personalmente preferirei un progetto Ancelotti, o uno Allegri. Abbiamo visto che con Mourinho ha comunque funzionato.

Farioli mi fa porre una domanda: ma allora perché è stato esonerato De Rossi? Non siamo pronti a un progetto simil Atalanta e non credo che Farioli sarebbe la scelta più giusta. Ancelotti, invece, lo vedo più adatto alla piazza”.

Nostalgia Mourinho

Nel cuore di tanti romanisti è rimasto José Mourinho: “Il suo esonero mi ha lasciato davvero il segno. È stata la sceneggiatura di un film… Ma come è possibile? Sogno di rivederlo alla Roma, anche se negli ultimi tempi la piazza non era tutto a suo favore”.

“Ancelotti prima scelta anche di Ranieri”

La Roma ha deciso di fare all-in su Ancelotti: “La scelta finale sul nome dell’allenatore sarà dei Friedkin – ha detto la direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta, nella puntata di Ti Amo Calciomercato.it del 4 febbraio – Si sono mossi per Ancelotti che, come raccontato tempo fa, è la prima scelta anche di Ranieri“.

“Bisognerà capire cosa vorrà fare Ancelotti, che ha un altro anno di contratto e che ha come priorità la permanenza al Real Madrid – ha aggiunto – Sarà decisivo Florentino Perez. Circola pure il nome del figlio, Davide (suo vice, ndr), che però non può entusiasmare la piazza. Confermiamo, però, che il primo nome dei Friedkin e di Ranieri è Ancelotti”.