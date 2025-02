Erede Vlahovic con lo sconto: meno di 50 milioni e va alla Juve

La Juventus guarda oltre Dusan Vlahovic, caccia aperta all’attaccante del domani: cifre e dettagli del possibile affare

In bilico costante tra presente e proiezione sul futuro, la Juventus, che nel calciomercato di gennaio ha provato a mettere basi solide per una seconda parte di stagione di alto livello. Investimenti importanti in sessione invernale, ben quattro colpi in entrata, per rafforzare una rosa che aveva bisogno di un incremento numerico e qualitativo, per andare a caccia di un piazzamento Champions che sarebbe fondamentale, obiettivo minimo e per nulla certo visto l’andamento del campionato. Le riflessioni su ciò che sarà alla fine dell’annata, però, sono già in corso.

Oltre a un Kolo Muani in grande spolvero e che si è già preso l’ambiente bianconero segnando subito a raffica, la Juventus avrà bisogno del miglior Dusan Vlahovic per puntare in alto. Tuttavia, il futuro dell’attaccante serbo appare già segnato. Addio inevitabile per Vlahovic a fine stagione senza rinnovo, come riportiamo da tempo sulle nostre pagine, dunque la Juventus avrà bisogno di un attaccante di grande livello al suo posto da trovare nel mercato estivo. La ricerca è già in corso e in circolazione i nomi interessanti non mancano, anche se occorrerà coniugare le esigenze tecniche con quelle economiche. Da questo punto di vista, un attaccante di spessore può partire dal suo attuale club con lo sconto.

Juventus, per il dopo Vlahovic tutto su Hojlund: apertura dal Manchester United

Per un bel po’, la Juventus ha seguito Zirkzee al Manchester United. Il giocatore destinato a partire dai ‘Red Devils’, però, sembra in realtà Rasmus Hojlund, che non sta trovando il giusto feeling con il tecnico Ruben Amorim.

Come riportato dal portale inglese ‘Team Talk’, il club britannico è consapevole del fatto che le strade non possano proseguire insieme e sarebbe disposto anche a rivedere al ribasso le sue pretese, permettendo una partenza a cifre più basse rispetto ai 75 milioni più bonus spesi per averlo dall’Atalanta. Addirittura, lo United accetterebbe anche meno di 50 milioni di euro (circa 40 milioni di sterline) per concludere l’affare.