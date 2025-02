Vlahovic via dalla Juve, è tutto pronto: annuncio esplosivo in diretta | ESCLUSIVO

Le ultime sul bomber serbo ormai separato in casa con il club bianconero: “Così non ha senso che resti a Torino”

A Juve Zone si è discusso anche di Vlahovic, del suo presente ma soprattutto del suo futuro che sarà sicuramente lontano dalla Juventus. Ospite Emanuele Gamba di ‘La Repubblica’, il quale è stato piuttosto netto sul bomber serbo finito ora ai margini della squadra di Thiago Motta.

Per Vlahovic non c’è la fila: “Un vicolo cieco”

Purtroppo per Giuntoli, però, Vlahovic non ha la fila di pretendenti pronte a svenarsi per il suo cartellino: “Per le richieste che ha non è così accessibile – ha sottolineato Gamba a Juve Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Il suo caso lo vedo come un vicolo cieco: non rinuncia ai soldi che gli spettano da contratto e queste richieste le fa anche verso altre società”.

Gamba a Juve Zone: “Vlahovic si è deprezzato”

“Tra l’altro Vlahovic si è deprezzato – ha sottolineato Gamba – In campionato ha fatto soltanto 3 gol su azione, e non credo sia solo colpa di Thiago Motta. Il suo valore è inferiore a molti centravanti della stessa età o più giovani. Così non ha senso che la Juventus lo tenga, al tempo stesso aspettare la scadenza (giugno 2026, ndr) potrebbe essere una scelta suicida”.

Tra Vlahovic e la Juve è finita: “Lui sta cercando in tutti i modi di andare via – evidenzia Gamba a Juve Zone – Questa situazione può risolversi soltanto grazie al calciatore: o decide di guadagnare meno, oppure si mette a segnare il triplo. Sono l’uno il prigioniero dell’altra”.

Juventus, trattativa a oltranza con la Fiorentina per Fagioli

In attesa di vedere l’evoluzione del ‘caso’ Vlahovic, entro il 3 febbraio dovrebbe salutare la Continassa Nicolò Fagioli. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, trattativa a oltranza tra Giuntoli e la Fiorentina.

Trattativa ad oltranza per #Fagioli tra #Juventus e #Fiorentina: i ⚪️⚫️ continuano a dire ‘no’ alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma i discorsi proseguono con i viola che spingono per il centrocampista @calciomercatoit #calciomercato — Alessio Lento (@alessio_lento) January 31, 2025

Il Football director continua a rifiutare la formula del prestito con opzione d’acquisto, tuttavia i discorsi tra le due dirigenze proseguono. Pradé e soci spingono per il centrocampista piacentino. L’accordo dovrebbe arrivare, vista anche la volontà di Fagioli di andare via.