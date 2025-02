DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali LIVE

Scendono in campo, per continuare la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina e l’Inter

Dopo le gare giocate tra martedì e mercoledì per i quarti di finale della Coppa Italia, torna in pista la Serie A con il recupero, valido per la quattordicesima giornata di campionato, tra la Fiorentina e l’Inter.

Si riparte dal minuto diciassette, quando la partita venne interrotta a causa del grave malore occorso in campo al centrocampista della squadra toscana Edoardo Bove. Una situazione che ha messo in allarme tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, fortunatamente risolta positivamente dal punto di vista della salute dell’ex calciatore della Roma, ma non ancora del tutto per quanto riguarda l’idoneità sportiva. I gigliati dell’allenatore Raffaele Palladino, che non potranno schierare i nuovi acquisti arrivati nel calciomercato invernale, arrivano a questo appuntamento dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata nel turno precedente tra le mura amiche contro il Genoa di Patrick Vieira. Di contro, i nerazzurri guidati in panchina da Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio allo scadere, rete di Stefan de Vrij, nel derby meneghino contro i ‘cugini’ del Milan di Sergio Conceicao. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA – De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richardson, Parisi; Beltran; Kean.

INTER – Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 54; Inter* 51; Atalanta 47; Lazio 42; Juventus 40; Fiorentina* 39; Bologna* 37; Milan* 35; Roma 31; Udinese 29; Torino 27, Genoa 26; Verona e Lecce 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in meno

ARBITRO: Daniele Doveri (Sezione Roma)

PROSSIMI IMPEGNI

Inter-Fiorentina, 10 febbraio ore 20.45