Buffon su Fagioli: “Sarebbe stato bello vederlo chiudere alla Juve”. Poi su Danilo | VIDEO CM.IT

Il capo-delegazione della Nazionale ha parlato a margine della presentazione dell’album Panini della Serie A femminile, toccando anche l’argomento Juve

Si è svolta all’Aleph Rome Hotel la presentazione del primo storico album delle figurine Panini dedicato interamente al calcio femminile. Tanti personaggi di spicco del mondo del calcio e della Nazionale, a partire dal presidente Figc appena rieletto Gabriele Gravina al capo-delegazione Gigi Buffon.

L’ex portiere azzurro ha parlato poi a margine dell’evento a Calciomercato.it di questo step importante, soffermandosi poi anche sulla Serie A e la Juventus: “Mi sembra una bella giornata, a giusto diritto passerà alla storia e queste ragazze se lo meritano. Dietro ogni lavoro e sport c’è sempre tanto sacrificio, speranza, tante emozioni e tanti sogni. Ogni hanno giustamente realizzato un sogno”.

Sulla Serie A, è giusta la classifica? “Penso che la classifica che si sta delineando premi in maniera corretta le squadre per ciò che hanno fatto vedere fino ad oggi. Inter e Napoli si contenderanno il campionato fino all’ultima giornata e sarà giusto così”.

Che idea di sei fatto della Juve? “C’è qualche difficoltà in più del previsto, non so dove mettere l’accento o posare l’attenzione, solo chi è dentro sa quali sono le cose che stanno andando e quello che non sta andando. Noi tifosi che siamo fuori vediamo solo i risultati”.

Ti è dispiaciuto vedere Fagioli andare via dalla Juve? “Da tifosi e dirigente dell’Italia, se Fagioli dovesse giocare con più continuità sarebbe meglio per noi, avremmo un elemento in più su cui contare. Sulla Juve, sarebbe stato bello vederlo finire la sua carriera lì. Ma è anche vero che ci sono delle priorità e delle esigente che durante una carriera cambiano sia da parte del giocatore che del club”.

La decisione su Danilo non è stata molto da Juve? “Non so come sia stata presa questa decisione o comunicata al ragazzo. Sono dinamiche che solo chi è all’interno conosce”.