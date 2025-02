Calcio femminile, ecco il primo storico album Panini. Gravina: “Ora ci aiuti il Governo” | VIDEO CM.IT

La prima uscita del presidente Figc dopo la rielezione è alla presentazione di un evento importantissimo per tutto il movimento femminile

È un evento storico quello che segna la prima uscita ufficiale del presidente rieletto della Figc Gabriele Gravina. All’Aleph Hotel di Roma, è stato presentato il primo album Panini cartaceo del calcio femminile dedicato alla Serie A e con diverse pagine dedicate alla Serie B e alla Nazionale di Andrea Soncin. Presenti, oltre al presidente federale e il ct azzurro, anche il capo-delegazione della Nazionale maschile Gigi Buffon, la presidente della divisione calcio femminile Federica Cappelletti e il direttore generale della Lazio femminile Enrico Lotito (per le biancocelesti presente Eleonora Goldoni, per la Roma Oihane Valdezate). A moderare Pierluigi Pardo e Alessia Tarquinio.

A margine dell’evento lo stesso Gravina ha espresso la sua enorme soddisfazione per questo passo: “Oggi è una giornata bellissima e storica per tutto il movimento calcistico italiano, una giornata che punta in modo deciso a dimostrare quanto la Federazione tenga a tutto il movimento e allo sviluppo di quello femminile, lo abbiamo fatto con grandi investimenti e con una progettualità votata al sancire un principio di civiltà nel nostro paese. Dobbiamo ringraziare Panini, perché il movimento ha bisogno anche di un percorso di riconoscibilità che avviene attraverso progetti così. Oltre al nostro impegno, dimostrato anche dal numero triplicato di tesserate, c’è bisogno di un supporto, di un progetto di accompagnamento del Governo che in tempi rapidi spero possa prolungare il sostegno al professionismo femminile. Europeo? Io credo che Soncin abbia fatto un lavoro straordinario, c’è un gruppo meraviglioso e le ragazze hanno recuperato la giusta armonia. Soncin è ottimista e mi aspetto un campionato europeo all’altezza di queste ragazze”.

Parola anche a Eleonora Goldoni: “Fa un po’ strano essere sull’album. Ma soprattutto noi rappresentiamo un modello per le bambine che oggi inizieranno a collezionare le figurine e sperano un giorno di esserci. Per noi è il preludio per tutto ciò che rappresentiamo, fonte di motivazione e ispirazione per le bambine che crescono”. Poi il pensiero di Oihane Valdezate: “Sono venuto dalla Spagna e lì c’è già l’opportunità di essere in album. Ma il calcio femminile quando ero bambina non era così seguito. Spero che cresceremo ancora così, ci sono tante bambine che ci guardano. Mi sento orgogliosa, quando vado nella piazza del mio paese gli altri possono comprare l’album. A chi regalerò la mia figurina? A mio cugino”.

Microfono a Gigi Buffon: “Sono un grande collezionista, per chi è amanta del calcio ritrovarsi su questi documenti storici è veramente un’emozione grande. E a volte ti chiedi ‘ma sono stato davvero all’altezza della situazione e l’ho meritato?’ Questo è un album che farà storia”.