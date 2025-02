Attenzione a Joao Pereira: due indizi su un suo futuro in Italia

Il portoghese è l’allenatore rivelazione della Liga Portugal, nonché il secondo più giovane dei top 8 campionati europei. Casa Pia è di Robert Piatek, patron dello Spezia

Nel panorama calcistico nazionale e internazionale non ci sono solo giocatori in rampa di lancio, ma anche allenatori. Tra gli italiani è doveroso segnalare Farioli, secondo in Eredivisie con l’Ajax e tra le possibili alternative ad Ancelotti per la panchina della Roma.

Restando al di fuori del nostro Paese, fra gli stranieri spicca il nome di Joao Pereira, il secondo allenatore più giovane dei top 8 campionati europei.

Portoghese di Coimbra, 33 anni compiuti oggi, Joao Pereira è il tecnico rivelazione della squadra sorpresa della Liga Portugal, il Casa Pia attualmente sesto in classifica ovvero in piena zona Europa. Il club dello statunitense Piatek, proprietario in Italia dello Spezia terzo in Serie B, era partito per salvarsi col budget più basso di tutto il campionato.

Pereira è il più giovane allenatore ad aver vinto un titolo nazionale, l’anno scorso con l’Alverca, centrando la promozione dalla terza alla seconda Divisione. Dopo Villas Boas, inoltre, è il secondo allenatore più giovane ad aver debuttato nella massima serie portoghese.

“Sto imparando l’Italiano”

Da Kluivert a Larranzabal, nel Casa Pia c’è il segno dei figli d’arte. Ma in primis quello di Joao Pereira, vedi il 3-1 inflitto al Benfica il 25 gennaio scorso, ciliegina sulla torta di una stagione fin qui straordinaria. 3-4-3 ma grande flessibilità, il futuro di Pereira potrebbe essere anche in Italia. “Sto imparando l’italiano”, ha detto a ‘Marca’. Chissà che Piatek non possa farci un pensierino…