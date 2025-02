Assegno da 50 milioni: l’Inter lancia la sfida a Juventus e Napoli | CM.IT

La squadra campione d’Italia attesa questa sera dal recupero contro la Fiorentina: ci sarà un osservato speciale nel match del ‘Franchi’

La battuta di Beppe Marotta ieri alla partenza dell’Inter per Firenze non è passata inosservata: “Ci vogliono i danè“, rispondeva scherzosamente il presidente a un tifoso che gli chiedeva dei colpi di mercato la prossima estate.

I nerazzurri nell’ultima finestra invernale si sono fermati a Zalewski, senza la necessità di intervenire ulteriormente per ritoccare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione dopo le partenze in prestito di Buchanan e Palacios. La permanenza in attacco di Arnautovic e Correa non ha permesso alla dirigenza campione d’Italia di muoversi per rinforzare l’attacco, con l’austriaco e il ‘Tucu’ che lasceranno così Milano a fine stagione al termine del loro contratto. L’argentino – al pari del lungodegente Di Gennaro – non è partito dalla stazione di Rho per la trasferta in Toscana e rimane ai box nel reparto offensivo di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Comuzzo osservato speciale nel recupero contro la Fiorentina

Con il gruppo c’è invece il neo acquisto Zalewski, che per regolamento non potrà però essere utilizzato questa sera per il recupero contro la Fiorentina. Regolarmente con i compagni invece Marcus Thuram, preso d’assalto dai tifosi presenti e che è salito sul treno per Firenze insieme all’inseparabile cuscino, rigorosamente a tinte nerazzurre.

Il nazionale francese farà coppia con capitan Lautaro Martinez e davanti si ritroveranno Pietro Comuzzo, alfiere della difesa di Palladino e uomo mercato nell’ultimo mese. A proposito di ‘soldoni’ per citare Marotta, ne serviranno tanti in estate per strappare il centrale classe 2005 alla Fiorentina. Il sodalizio viola ha respinto nei giorni scorsi l’assalto del Napoli, che aveva messo sul piatto circa 35 milioni di euro. Offerta rimandata al mittente, con la società del patron Commisso che si sarebbe privata del suo gioiello solo per una proposta irrinunciabile. Il prossimo giugno serviranno quindi tra i 40 e i 50 milioni di euro per Comuzzo, che oltre al Napoli piace inoltre alla Juventus e alla stessa Inter.

🚆 #Inter in partenza per Firenze per il recupero contro la #Fiorentina: ancora ko #Correa, con la squadra c’è anche #Zalewski che non sarà però a disposizione di Simone #Inzaghi. Marcus #Thuram, come al solito, con l’inseparabile cuscino 😴 📲 #FiorentinaInter @calciomercatoit pic.twitter.com/ouuhAx7U0z — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 5, 2025

Il 19enne difensore – come raccolto da Calciomercato.it – sarà l’osservato speciale questa sera al ‘Franchi’ dei dirigenti nerazzurri, che da alcuni mesi a questa parte lo hanno messo sotto la lente d’ingrandimento per il mercato estivo. L’Inter è a caccia di un profilo giovane e di qualità per svecchiare la retroguardia, con Comuzzo che fa parte della lista di Ausilio e Marotta specialmente se Acerbi a fine stagione dovesse lasciare la squadra campione d’Italia.