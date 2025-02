Inter, svolta dopo l’inchiesta di Report: ecco cosa sta succedendo

Inter sotto i riflettori dopo l’inchiesta televisiva di Report: ulteriori dichiarazioni che segnano una svolta per il club nerazzurro

Gli ultimi giorni sono stati calcisticamente molto intensi a livello di calciomercato, con diverse squadre scatenate in chiusura di sessione di trattative. E’ rimasta maggiormente in disparte l’Inter, che ha concluso la finestra di gennaio con il solo innesto di Zalewski per la prima squadra. Ma i nerazzurri sono stati ugualmente al centro del dibattito e non solo per vicende di campo.

Andata in onda su Rai 3 una inchiesta di Report sui rapporti dell’Inter con la tifoseria organizzata e sui bilanci nerazzurri. Quanto è stato riportato dalla trasmissione ha fatto molto discutere. E’ arrivata in merito la risposta di Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, che commentando a ‘Radio Bianconera’ il servizio sul club campione d’Italia ha spiegato: “Faccio fatica a commentare i fatti, sui bilanci Report ha riportato cose arcinote ma in modo non proprio correttissimo. Il tema delle sponsorizzazioni si era posto, non erano farlocche: il club è andato in perdita perché non ha più ricevuto i pagamenti di sponsorizzazione derivati da contratti regolari. L’Inter aveva pieno titolo di iscriversi al campionato, rispettava tutti i parametri. E’ vero che il club ha avuto delle difficoltà, che l’indebitamento è cresciuto molto, ma le norme nazionali e Uefa sono state rispettate. Anche la Juve e il Milan hanno ricevuto le licenze nonostante fossero fortemente indebitate, poi è vero che si siano create troppe situazioni simili in Italia e in Europa”.

Dall’Inter alla Juventus, Bellinazzo avverte i bianconeri: “Anche Yildiz sul mercato”

Nel corso del lungo intervento in podcast, Bellinazzo ha poi parlato anche del momento della Juventus e della situazione di mercato bianconera. Lanciando l’allarme sul futuro di alcuni top player.

“La Juventus sta vivendo un anno di rifondazione, ha uno squilibrio di bilancio con mancati ricavi per oltre 100 milioni dopo lo scorso anno, quindi sta cercando di rimettere a posto i conti – ha spiegato il giornalista – Oltretutto la scorsa estate si è investito molto sul mercato e per questo non ci si aspettava di dover fare un mercato di gennaio così rilevante. Ma la Juventus dovrà necessariamente puntare a raggiungere almeno gli ottavi di Champions e qualificarsi nuovamente il prossimo anno, per aumentare di nuovo i ricavi. Altrimenti, oltre agli addii di Vlahovic e Cambiaso, si potrebbe dover cedere anche Yildiz“.