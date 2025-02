Inchiesta Report, l’Inter a rischio: “Ecco cosa può succedere”

Emergono i dettagli dopo l’inchiesta della trasmissione sulle eventuali sanzioni per la società nerazzurra e i suoi tesserati

Agli ottavi di Champions e potenzialmente prima in classifica, a pari punti con il Napoli. L’Inter finora è in piena linea con gli obiettivi stagionali e punta a continuare così anche nella seconda parte di stagione.

Il prossimo appuntamento in campo è giovedì con il recupero della partita di campionato contro la Fiorentina, non terminata per il malore di Bove. Obiettivo per i ragazzi di Inzaghi è vincere per raggiungere il Napoli al primo posto in classifica e dare così il via alla volata che, sperano i nerazzurri, porterà al ventunesimo scudetto.

A rovinare un po’ l’atmosfera in casa interista arriva l’inchiesta diffusa da Report domenica scorsa e che ha fatto molto parlare. Un’inchiesta che riguarda i rapporti con i tifosi e non solo: i sostenitori delle altre squadre sono insorti, chiedendo sanzioni pesanti per l’Inter, ma cosa rischia davvero la società?

Inter, inchiesta tifosi: Calhanoglu rischia la squalifica

A rispondere a questo interrogativo, intervenuto a ‘Radio Radio’, è intervenuto l’avvocato Roberto Afeltra che ha detto il suo punto di vista sulla vicenda, facendo tirare un sospiro di sollievo a chi ha a cuore le sorti della società nerazzurra.

Il legale ha, infatti, affermato: “L’Inter rischia zero. Calhanoglu può rischiare sì: tre giornate al massimo. Non ci sono dubbi che dal punto di vista sportivo l’Inter non rischia nulla, così come il Milan. Ci sono i normali rapporti con i club. Ogni volta che c’era qualcosa di non positivo, l’Inter l’ha comunicata”.

Afeltra non entra ulteriormente nel dettaglio sulla vicenda e sulle possibile ripercussioni per l’Inter e i suoi tesserati. L’unico, potenzialmente, a rischiare qualcosa a suo modo di vedere è il centrocampista turco che comunque sarebbe potenzialmente al riparo da maxi stangate potendo, eventualmente, essere squalificato per non più di tre turni di campionato. Bisognerà attendere le mosse della Procura Federale sulla questione per vedere cosa accadrà all’Inter e se ci saranno dei deferimenti o meno.