Inter-Manchester City, Marotta beffato ancora: “Cifre alle stelle”

Spunta un altro duello perso dai nerazzurri con i milioni di Guardiola imbattibili anche per un grandissimo talento dal Brasile

L’Inter ha chiuso il mercato con un solo colpo ufficiale, quello di Nicola Zalewski in prestito dalla Roma già decisivo nel derby con l’assist per il pareggio nel recupero di de Vrij. In realtà potremmo dire uno e mezzo, visto che i nerazzurri hanno praticamente chiuso anche l’acquisto di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per la prossima estate. Arrivo importante im prospettiva futura, con la conferma della linea di ringiovanimento e riduzione del monte ingaggi dettata da Oaktree. In quest’ottica l’Inter ha già preso Martinez dal Genoa e anche Tomas Palacios, che pochi giorni fa è stato ceduto in prestito al Monza per consentirgli di collezionare minuti.

A gennaio i campioni d’Italia in carica hanno però provato anche a portare a Milano altri giovani talenti, su cui però la concorrenza è ovviamente molto importante. Un esempio è Juma Bah del Valladolid, per cui alla fine l’ha spuntata il Manchester City che a sua volta lo ha girato in prestito al Lens da cui aveva acquistato Khusanov per oltre 40 milioni. Sempre in difesa Guardiola si è assicurato un altro grande talento come Vitor Reis, classe 2006 arrivato dal Palmeiras per ben 37 milioni. Una promessa importante che piaceva molto anche all’Inter, come svelato dal suo agente.

Non solo Bah, il City prende anche Reis: “Lo voleva l’Inter”

A gennaio Inter e Manchester City si sono sfidate per due talenti molto importanti, anche se a vincere il duello è stato in entrambi i casi il club inglese. Il primo è stato quello per Juma Bah, gigante della Sierra Leone acquistato per 6 milioni dal Valladolid e dato poi in prestito al Lens. L’altro è appunto Vitor Reis, di cui il suo agente Federico Pastorello ha parlato a ‘Radio Sportiva’: “L’Inter lo stimava e lo riteneva giocatore da provare a prendere ma, una volta scese in campo le corazzate di Premier League, le cifre sono andate alle stelle. In Italia non si spendono certe cifre per un 2006, anche se tra tre anni varrà il triplo”.

I nerazzurri restano a caccia degli eredi de Vrij e Acerbi, in scadenza a giugno ed entrambi assistiti da Pastorello: “Non ci sono trattative vere e proprie, l’Inter può estendere i contratti entro una certa data: aspettiamo il club, una volta capito cosa vorranno fare decideremo cosa fare”. Ma Marotta e Ausilio stanno pensando a un giovane da far crescere e che possa raccoglierne l’eredità, tra i nomi più osservati c’è anche Nicolò Bertola che sta facendo benissimo con lo Spezia (che dall’Inter ha in prestito Pio Esposito). A Calciomercato.it, il ds dei liguri Melissano ha parlato così anche dell’interesse della Juve: “Ad oggi non ci interessa, vediamo quello che succederà nei mesi successivi. Non ho sentito Giuntoli, non c’è stato nulla di concreto”.