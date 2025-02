Juventus, dopo il mercato la bufera: “Si attendono le dimissioni di Giuntoli”

Il direttore tecnico e l’allenatore della Juventus nel mirino alla fine della sessione di trasferimenti, attacco frontale ai due

Si è conclusa una sessione di calciomercato lunga e intensa, per la Juventus, che nell’ultimo giorno della sessione ha ufficializzato l’arrivo di Lloyd Kelly, quarto acquisto di gennaio dopo Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. Almeno numericamente, gli obiettivi prefissati dai bianconeri sono stati raggiunti, adesso parola al campo per stabilire l’effettiva bontà delle scelte compiute. Ma attorno alla Juventus non si respira particolare entusiasmo, anzi. E i principali protagonisti finiscono nel mirino.

Ultima giornata caratterizzata anche dalla partenza di Nicolò Fagioli, finito in prestito alla Fiorentina. Il centrocampista ricomincia con una nuova avventura in viola e ai microfoni del giornalista Giovanni Albanese, ad affare appena concluso, ha espresso le sue sensazioni per come è andata a finire con i bianconeri. “Mi dispiace tantissimo, sono 10-11 anni che sono qui – ha spiegato – Ho legato tantissimo con questo club, con i miei compagni, con la famiglia Juve, con i tifosi, ma ora sono concentrato e felice per la nuova esperienza. E’ stata una giornata lunghissima, si è deciso tutto negli ultimi dieci minuti. Ringrazio moltissimo il Marsiglia per avere avuto fiducia in me dall’inizio del mercato, ma ho deciso di andare alla Fiorentina, ho parlato con mister Palladino e sono felice di questa scelta. Ringrazio i tifosi della Juventus per avermi supportato anche nei momenti difficili, gli auguro il meglio per la stagione”.

Juventus, l’addio di Fagioli fa arrabbiare i tifosi: “Inaccettabile, cessione senza senso”

Dai tifosi, arriva prontamente la risposta, a mezzo social, con commenti a propria volta carichi di rammarico e con messaggi polemici indirizzati a Giuntoli e Thiago Motta, tra gli altri.

Direttore tecnico ed allenatore sono individuati tra i responsabili di una partenza da molti non condivisa e che confermerebbe, ancora una volta, poca chiarezza di idee. Di Giuntoli si chiedono persino le dimissioni. I due sono destinatari di autentiche bordate, come dimostra questa carrellata di commenti su ‘X’ a margine della partenza di Fagioli:

Cessione di #Fagioli tra le cose più schifose di questa dirigenza — Faban (@faban82) February 4, 2025

Non discuto la cessione di #Fagioli ,discuto formula e somma…A quella cifra devi vendere gente come Savona o Milik, non uno così… Giuntoli ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, troppo facile svendere e campare di prestiti… — Gianfranco Valenti (@gianfra_valenti) February 4, 2025

#Fagioli alla Fiorentina è l’ennesima conferma di quanto questa società sia antijuventina, dal punto di vista tecnico invece tenere Locatelli e vendere Fagioli è l’ennesima conferma della totale incapacità di #Motta e #Giuntoli, uno schifo inaudito — Dna_1897 (@Dna_1897) February 4, 2025

Da diversi anni non riconosco la politica della @juventusfc, campagne acquisti senza senso sacrificando ragazzi di prospettiva in favore di stranieri strapagati che non fanno la differenza. Ora #Fagioli è tanto peggio di #Douglas Luiz? ed è solo l’ultimo di una lunga serie — Cle@Win (@clemvinci) February 3, 2025

Mi spiace ma l’addio di #Fagioli è una cosa che non riesco ad accettare,tecnicamente e umanamente,e che imputerò sempre a questa Società, a direttore e allenatore: non si difende doverosamente a spada tratta un giocatore per poi disfarsene come un peso. Vergogna. — Occe64 (@Occe64) February 3, 2025

A questo punto, alibi finiti, non si può più sbagliare. La Juventus è chiamata a una seconda parte di stagione da protagonista, per evitare che a fine anno tutto venga rimesso in discussione.