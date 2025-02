Come Gimenez: annunciato il prossimo colpo della Juve | VIDEO

Le ultime di calciomercato dei bianconeri e non solo. Spunta il retroscena: “Anche il Milan ha provato a prenderlo”

Gimenez è stato il grande colpo del calciomercato di gennaio terminato ieri alle 24 in tanti Paesi, tra cui l’Italia. Il Milan ha buttato giù il muro del Feyenoord con un’offerta che gli olandesi, col dna da mercanti, non potevano rifiutare: circa 32 milioni più bonus per oltrepassare i 35 milioni, in aggiunta un’alta percentuale sulla futura rivendita.

L’impresa, se così si può definirla, non era invece riuscita alla Juventus. Anche i bianconeri avevano provato ad abbattere il muro del club di Rotterdam, ma senza riuscirci.

Il muro del Feyenoord non è caduto per Hancko

Giuntoli ci ha provato in maniera concreta, seppur non per il bomber messicano. Il tentativo andato a vuoto è stato fatto per Hancko, pilastro della difesa della squadra di Priske e nome in cima alla lista del dirigente bianconero per colmare il vuoto lasciato dall’infortunato Bremer.

Anche Hancko era considerato incedibile a gennaio, ma come per Gimenez lo era fino a un certo punto. Tradotto: non di fronte a una proposta importante, irrinunciabile. Evidentemente Giuntoli non si è spinto a tanto, forse avrebbe fatto all-in solo per Araujo che poi ha rinnovato col Barcellona.

In ogni caso il futuro dello slovacco, che ha già giocato in Italia con la maglia della Fiorentina, dovrebbe essere comunque a Torino. Come si dice in questi casi, l’acquisto e la cessione sono stati solo rimandati alla prossima sessione di mercato.

Hancko prenotato per giugno, Gatti possibile partente

A Ti Amo Calciomercato.it, programma in onda sul nostro canale YouTube, Riccardo Meloni ha detto che “Hancko arriverà a giugno” nel focus sulle possibili uscite future della Juventus.

L’acquisto (prenotato) dell’ex viola spalancherebbe, in aggiunta al recupero di Bremer, spalancherebbe le porte alla cessione di Gatti, la cui vendita permetterebbe al club “di realizzare una plusvalenza importante”.

Locatelli-City, ecco la verità

A proposito di cessioni Juve, non è più andata in porto quella di Cambiaso al Manchester City, il quale ha invece chiuso per Nico Gonzalez del Porto. Ai ‘Citizens’ è stato accostato un altro calciatore della formazione di Thiago Motta, vale a dire Manuel Locatelli.

Stando però a quanto raccolto dal nostro Riccardo Meloni, “l’interesse, se c’è stato, non è mai arrivato agli agenti del centrocampista. Valutazione? Non penso si possa andare sotto i 30 milioni”.

Assalto Roma ad Ancelotti: “La prima scelta dei Friedkin e di Ranieri”

Nella puntata di Ti Amo Calciomercato.it si è parlato anche del tentativo dei Friedkin di (ri)portare alla Roma Carlo Ancelotti. Sul tavolo un’offerta economica e progettuale di alto profilo.

“La scelta finale sul nome dell’allenatore sarà dei Friedkin – detto la direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta – Si sono mossi per Ancelotti che, come raccontato tempo fa, è la prima scelta anche di Ranieri.

“Bisognerà capire cosa vorrà fare Ancelotti, che ha un altro anno di contratto e che ha come priorità la permanenza al Real Madrid. Sarà decisivo Florentino Perez. Circola pure il nome del figlio, Davide (suo vice, ndr), che però non può entusiasmare la piazza. Confermiamo, però, che il primo nome dei Friedkin e di Ranieri è Ancelotti”.

Roma scatenata nelle ultime ore di mercato: “Anche il Milan ha provato a prendere Gourna-Douath”

La Roma è stata una delle società più attive nelle ultime ore di calciomercato. Da evidenziare l’acquisto del giovane francese Gourna-Douath dal Salisburgo: “Si tratta di un centrocampista molto forte – ha sottolineato Eleonora Trotta – Anche il Milan aveva provato a prenderlo”