Cessione eccellente e Frattesi alla Juventus: c’è anche la conferma

La formazione bianconera poteva puntare sul centrocampista dell’Inter: ecco la conferma su quanto poteva succedere

Mercato finito. La Juventus ha chiuso con quattro acquisti, l’ultimo è stato Kelly dal Newcastle ed ha perfezionato la cessione di Fagioli alla Fiorentina. Meno movimenti, invece, per l’Inter che ha scelto di mantenere invariata o quasi la rosa. Così sono andati via soltanto Palacios e Buchanan (a Monza e Villarreal rispettivamente) ed è stato scelto Zalewski (subito decisivo nel derby) per rimpiazzare il canadese.

Strade diverse dunque per Inter e Juventus , anche se le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa. Le due società, infatti, avrebbero potuto incrociare i loro destini grazie a Davide Frattesi. Come riferisce ‘Sky’, infatti, se fosse stato venduto a titolo definitivo Douglas Luiz, la Juventus avrebbe provato a fare un tentativo per Davide Frattesi. Idea di non semplice realizzazione visto che dall’Inter sarebbe arrivata la stessa risposta data a Roma e Napoli: cessione possibile soltanto davanti ad una proposta da 45 milioni di euro. Così non è stato perché il brasiliano, che pure è stato a lungo in discussione, alla fine è rimasto a Torino e sta giocando con sempre maggior continuità.

Calciomercato Juventus, confermata l’idea Frattesi

Confermata l’idea Frattesi per la Juventus dunque. Calciomercato.it ve ne ha parlato a inizio gennaio, quando il centrocampista sembrava orientato a lasciare l’Inter per lo scarso minutaggio concessogli da Inzaghi.

Così non è stato, ma l’ipotesi bianconera potrebbe tornare d’attualità anche la prossima estate quando molto potrebbe cambiare nella rosa della Juventus e non solo. Servirà, ad ogni modo, una proposta importante dal punto di vista economico per convincere l’Inter a cedere il calciatore ad una diretta concorrente.

Per il momento, con il mercato chiuso, Frattesi giocherà questi altri sei mesi in nerazzurro e proverà a ritagliarsi più spazio possibile, convincendo Inzaghi a puntare su di lui nel tour de force che attende l’Inter tra campionato, Champions, coppa Italia e Mondiale per club. Dell’eventuale addio ai nerazzurri se ne riparlerà soltanto quest’estate, quando la Juventus potrebbe davvero bussare alla porta interista per provare a sondare il terreno per Frattesi.