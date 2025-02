Calciomercato Serie A: la mappa degli slot extracomunitari, dall’Inter alla Juventus tutte le possibilità

La Serie A si è arricchita di calciatori extracomunitari anche al termine del calciomercato di gennaio: scopri la guida completa agli slot disponibili per ogni squadra

Per portare a termine le trattative in qualsiasi sessione di calciomercato, vanno tenute bene in mente alcune regole fondamentali. Tra le più importanti degli ultimi anni, c’è sicuramente quella legata ai calciatori extracomunitari. Attualmente, ogni club di Serie A può tesserare fino a due calciatori extracomunitari per stagione. La grande differenza rispetto al passato è che non è più necessario liberare un posto trasferendo all’estero un extracomunitario già tesserato, svincolandolo o attendendo che acquisisca la cittadinanza comunitaria.

Le restrizioni si applicano solamente ai giocatori provenienti da club stranieri. Per i calciatori extracomunitari già tesserati in Italia, il mercato interno non prevede alcuna limitazione numerica. Se una società vuole acquistare un argentino dalla Liga o un senegalese dal Portogallo, deve tenere conto di questi due slot. Ma se si tratta di un trasferimento da un’altra squadra italiana, non si pone alcuna limitazione.

I paesi dell’UE e il regolamento sui calciatori britannici e albanesi

Prima ancora di elencarvi lo stato attuale delle 20 squadre di Serie A, è giusto fare delle specifiche su quali sono i giocatori non extracomunitari, ovvero quelli aventi passaporto di una di queste nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Greci, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, San Marino e Città del Vaticano.

Per ognuno di loro, quindi, non si pone il rischio di riempire uno slot legato agli extracomunitari. Un’altra regola specifica riguarda i calciatori britannici e quelli albanesi: ogni club può tesserare come comunitario un solo giocatore con cittadinanza britannica o albanese proveniente dall’estero per stagione. Squadre che hanno già acquistato calciatori dell’Albania o della Gran Bretagna (che si tratti di inglesi, scozzesi, gallesi o nordirlandesi) quest’estate o a gennaio, non può acquistarne altri dalla lista degli svincolati.

Ma quanti calciatori extracomunitari si possono acquistare in una singola stagione? Anche in questo caso ci sono delle specifiche: con 0 calciatori extra Ue in organico, un massimo di 3 calciatori extra Ue tesserabili. Con 1 calciatore extra Ue in organico, massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili. Con 2 calciatori extra Ue in organico, massimo massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili. E con più di 2 calciatori extra Ue in organico, massimo 2 calciatori extra Ue tesserabili.

Gli extracomunitari delle big: lo scenario dall’Inter alla Juventus

Iniziamo, dunque, il nostro focus con le squadre più blasonate del nostro campionato. Molte di queste, non potranno muoversi fino al termine della stagione in nessun modo, per quel che riguarda il tema degli svincolati. Un esempio è sicuramente il Milan, che avendo acquistato Emerson Royal e Gimenez, ha completato gli slot disponibili. Con Walker, invece, si è avvalso della possibilità di tesserare un calciatore inglese a stagione.

Anche la Juventus non ha più margine di manovra, avendo acquistato in estate Douglas Luiz e Adzic. Proprio come i rossoneri, il neo arrivato Kelly segue le orme di Walker. L’Atalanta ha gli slot pieni per via di Sulemana e Kossounou, mentre il Napoli fa lo stesso con Neres e McTominay, con Gilmour considerato comunitario.

L’Inter in estate ha acquistato Taremi e Palacios, quest’ultimo è poi partito in prestito al Monza, che non dovrà considerarlo come uno slot occupato, trattandosi di un trasferimento interno in Serie A. Tesseramenti vietati anche alla Roma, per via degli acquisti di Dovbyk e Abdulhamid. Chiudiamo infine con Lazio, Fiorentina e Bologna, che hanno invece ancora uno slot libero dopo i colpi Filipe Bordon, Moreno e Dominguez.

Dal Torino al Monza, lo scenario delle altre squadre di Serie A

Nessuna possibilità di extracomunitari per il Torino, dopo i colpi Maripan ed Elmas. Anche il Genoa è full per via degli arrivi di Kassa e Onana. Il Verona ha completato con Mosquera e Ajayi, così come il Lecce con Coulibaly e N’Dri. L’Udinese ha i due slot pieni per Damian Pizarro e Alexis Sanchez. Lo stesso si può dire per l’Empoli con Sazonov e Vasquez, mentre il Como ha fatto lo stesso con Fadera e Dele Alli.

Infine il Monza si ritrova solo con Ganvoula e il Parma con Suzuki. Doppio slot disponibile, invece, per il Cagliari e il Venezia, le uniche due squadre che non hanno acquistato alcun extracomunitario tra l’estate e il calciomercato di riparazione e che potrebbero pescare dagli svincolati anche un calciatore non facente parte dell’UE per il prosieguo della stagione.