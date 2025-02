Stadio della Roma, Simonelli: “Arriverà nel 2028”. Infantino conferma, ma ecco come stanno le cose | VIDEO CM.IT

Il presidente della Lega Serie A svela la ‘data’ in cui i giallorossi potranno giocare nel nuovo impianto. Poi la conferma del numero uno della Fifa: “Così mi hanno detto”

L’assemblea elettiva Figc, che ha portato alla conferma Gabriele Gravina, ha fatto emergere anche importanti novità sullo stadio della Roma. Quello delle infrastrutture è un tema particolarmente battuto da tutte le più importanti personalità presenti oggi al Rome Cavalieri, in primis il presidente della Federcalcio ma anche e soprattutto il presidente Fifa Infantino e il presidente Uefa Ceferin.

Il numero uno della Lega Serie A Ezio Simonelli ha addirittura annunciato di aver appreso “che la Roma giocherà nel nuovo stadio nel 2028”. Uno scenario confermato poi anche dal presidente Fifa Gianni Infantino, presente anche lui al vertice con Gualtieri, Simonelli e la Roma: “Sì, così mi è stato detto”. A loro si è aggiunto poi anche Ceferin: “Spero sia vero, anche se con la politica non si può mai sapere”. Ad ora, in ogni caso, da quanto abbiamo appreso da ambienti legati al Comune di Roma per il momento non ci sono in realtà particolari novità in tal senso.

Proseguono i dialoghi e gli incontri, tutte le parti in causa si stanno muovendo in maniera importante remando tutti nella stessa direzione. E la fiducia continua a crescere. Il prossimo passo sarà la presentazione del progetto definitivo, per cui comunque non si dovrà attendere ancora molto. Nella speranza che l’eventuale nomina di un commissario esterno, invocata nuovamente da Gravina, possa poi snellire ulteriormente l’iter.