Juventus-Napoli, spunta il preaccordo: affare ribaltato

Tra i talenti più luminosi della prima metà di stagione di Serie A c’è anche Pietro Comuzzo, divenuto subito uomo mercato. L’annuncio sulla Juventus

Il mercato si avvia alle ultimissime fasi, con la giornata di oggi sempre più calda in attesa degli ultimi eventuali colpi. Tra le squadre che avrebbero dovuto muovere qualche pedina c’è anche il Napoli del post Kvaratskhelia che però ha incontrato alcune difficoltà.

Un muro eretto soprattutto per ciò che concerne un obiettivo in difesa come Pietro Comuzzo, talentuoso difensore della Fiorentina che ha messo in scena una prima metà di stagione di alto profilo. Il 19enne italiano ha quindi acceso le luci del mercato su di se per la gioia della viola che si sfrega le mani in vista di una potenziale futura cessione.

A margine di Roma-Napoli a ‘Dazn’ Manna sull’argomento era stato chiaro: “Parliamo di un ragazzo di grandissima prospettiva, a cui noi siamo interessati. Non abbiamo nessuna fretta, non vogliamo andare oltre i parametri di quello che è il valore attuale del calciatore”. Comuzzo quindi piace al Napoli ma solo entro alcuni limiti che hanno evidentemente complicato il tutto. Il classe 2005 inoltre piacerebbe anche alla Juventus, ma in ottica estiva.

Calciomercato, niente Napoli per Comuzzo: “Preaccordo Juve”

Comuzzo finora ha messo insieme 25 presenze stagionali tra campionato e coppe, con oltre 1900 minuti. Numeri importanti per un ragazzo giovane e di prospettiva pronto a riaccendere anche il mercato estivo.

Proprio in relazione al futuro ci ha pensato il collega Luca Momblano a ‘Juventibus’ a proiettarsi sui prossimi mesi, legando il profilo di Comuzzo proprio alla stessa Juve: “La Juventus ha chiesto alla Fiorentina un preaccordo per Comuzzo per l’estate, condizione per accettare un prestito con diritto per Fagioli a gennaio”.

Il giornalista ha quindi concluso sottolineando che “i problemi riscontrati dal Napoli per Comuzzo sono dovuti ad un intervento della Juve“. Ancora un duello di mercato quindi tra Antonio Conte e il suo passato bianconero. Secondo Momblano l’irruzione bianconera avrebbe dunque cambiato le carte in tavola sul destino di Pietro Comuzzo.