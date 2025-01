Napoli formato Scudetto: non solo Comuzzo, la strategia di Manna e Conte | CM.IT

La città sogna, il club inizia a crederci: il direttore sportivo azzurro infiamma gli ultimi giorni di mercato, c’è anche il sì del calciatore.

La vittoria contro la Juventus non è arrivata per caso. La reazione rabbiosa della squadra di Antonio Conte arriva dopo tanto lavoro, specialmente mentale, volto ad aumentare la propria consapevolezza. Il Napoli crede nella lotta Scudetto, sta ottenendo risultati straordinari e neanche la partenza del miglior calciatore può impedire di sognare. La città, come i calciatori, ci crede.

Per competere fino in fondo con l’Inter, organizzata con una rosa profonda, l’allenatore del Napoli ha chiesto di non ridurre la forza della squadra e rimpiazzare le partenze. Lo slot vuoto di Kvaratskhelia non è stato ancora riempito, ma presto può arrivare l’affondo decisivo per l’attaccante di sinistra. E stando a quanto risulta a Calciomercato.it, Manna sta accelerando per ottenere dalla Fiorentina il difensore Pietro Comuzzo.

Comuzzo libera Rafa Marin

Nelle scorse settimane, il club azzurro ha cercato di sondare la pista Comuzzo, specialmente per il futuro. Il ragazzo compirà 20 anni il prossimo febbraio ed è già titolare e protagonista della Fiorentina. Sta disputando una prima parte di stagione da vero leader, tant’è che Palladino ha creduto fortemente in lui. Ma nelle ultimissime ore c’è stata un’accelerata decisiva.

Calciomercato.it registra l’interesse del ragazzo al trasferimento verso Napoli. Sarebbe una grande chance per Comuzzo, che può giocarsi il titolo italiano a soli 20 anni e attirare a sé ancor di più l’attenzione della Nazionale e internazionale, in futuro. Serve uno sforzo economico importante, ma Manna e Conte sono propensi all’acquisto del difensore centrale per aumentare il livello della competitività del reparto. Nelle prossime ore, il club azzurro proverà a trovare l’accordo economico proprio con Commisso e Pradé.

L’acquisto di Comuzzo libererebbe finalmente Rafa Marin, promesso in prestito al Villareal. Il giocatore non ha mai giocato in campionato, ma ha debuttato in azzurro solo in Coppa Italia. Tornerà in Spagna con la formula del prestito secco, poi in estate sarà a disposizione di Conte per il ritiro. Gli servono minuti e fiducia, che in questo momento non trova in Serie A.

Napoli, strategia Scudetto: l’obiettivo in attacco

Il mercato del direttore sportivo non può fermarsi all’acquisto di Comuzzo. Infatti, per sostituire Kvaratskhelia serve un degno erede che possa giocarsi il posto nel presente e nel futuro con David Neres, ora titolarissimo e primissimo nelle gerarchie contiane.

Alejandro Garnacho è il primo nome della lista di Manna. Il Napoli ha già presentato al Manchester United un’offerta da 50 milioni di euro, mentre il club inglese ne richiede almeno 65. Tuttavia, l’acquisto di Dorgu per circa 37-38 milioni di euro, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, potrebbe far calare le pretese dei Red Devils. La proprietà ha bisogno di vendere i suoi prodotti dell’Academy e verso il gong del mercato, senza aver ancora trovato acquirenti per l’argentino e per Rashford, potrebbe decidere di accontentare Napoli e il ragazzo.

Infatti, Alejandro avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Italia. Via libera che non c’è stato con Adeyemi, il quale ha fatto sapere al Borussia Dortmund di non volersi muovere. Per il tedesco ci sono stati contatti, ma il Napoli aveva solo l’intesa con la società giallonera.