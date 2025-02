Infortunio Scamacca, Gasperini nei guai: ha già finito la stagione

Infortunio Scamacca, l’esito degli esami fa scattare l’allarme: lungo stop in vista per il bomber, ancora una volta

E’ stato un weekend decisamente amaro per l’Atalanta. I nerazzurri non sono andati al di là del pareggio per 1-1 contro il Torino, rallentando nuovamente la loro andatura. Gasperini si è lamentato a DAZN dell’arbitraggio con un duro sfogo, recrimina per il rigore parato da Milinkovic-Savic a Retegui ed è alle prese con diversi problemi fisici tra i suoi, con i vari Carnesecchi, Kolasinac e Scamacca fermati da guai muscolari.

C’era notevole preoccupazione soprattutto per quanto accaduto all’attaccante, che era tornato in campo dopo una lunghissima assenza e la lesione del crociato del ginocchio patita in estate. Pochi minuti nel finale di gara, quindi il nuovo guaio, che ha subito lasciato intuire che potesse esserci qualcosa di serio dietro. E infatti le prospettive per Scamacca e per l’Atalanta non sono affatto rosee. Nel peggiore dei casi, il giocatore potrebbe aver già concluso la sua stagione.

Infortunio Scamacca, si rischia l’intervento chirurgico: che tegola per l’Atalanta

Il centravanti sarà in ogni caso costretto a uno stop piuttosto lungo. E la diagnosi conferma che il problema è alquanto serio, anche se ancora non chiarisce i tempi esatti di recupero.

Scamacca si è sottoposto ieri a una risonanza magnetica come i suoi altri compagni infortunati. Per lui, lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro. Per quanto riguarda Carnesecchi e Kolasinac, invece, lesione di basso grado fasciale dell’adduttore destro per il portiere e lesione di primo grado del bicipite femorale destro per il difensore.

Decisiva sarà la visita che Scamacca sosterrà con il professor Cugat, luminare di Barcellona. In caso di terapia conservativa, si va verso le 8-10 settimane di stop. Se servisse l’intervento chirurgico per risolvere il problema, la durata della convalescenza potrebbe allungarsi fino a quattro mesi. Davvero un duro colpo per la compagine bergamasca.