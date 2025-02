Furioso Gasperini, lite in diretta tv: “Non fare il furbo” – Calciomercato.it

Il tecnico dell’Atalanta è un’autentica furia contro il giornalista a Dazn: risposta molto netta e dura

Un pareggio che conferma il periodo non ottimo dell’Atalanta, aggravato da infortuni a grappoli per la squadra di Gasperini. Contro il Torino finisce 1-1 ma il tecnico nerazzurro si lamenta molto delle decisioni arbitrali.

Al centro delle polemiche il gol annullato a Bellanova per un tocco di mano e un rigore, per un altro fallo di mano, non assegnato alla Dea. Una decisione che non va giù a Gasperini che in diretta si scaglia anche contro il giornalista di Dazn. È una furia l’allenatore che se la prende quando gli viene posta la domanda sull’episodio che lo ha fatto più arrabbiare: “Lo state facendo vedere (l’episodio che lo ha fatto arrabbiare, ndr), non fare il furbo – dice al giornalista di Dazn-, la stai guardando, la stai mandando in onda. Che fai caschi dalle nuvole? È normale che quello che è stato tolto a Bellanova rispetto a questa roba qui… sui falli di mano non si capisce più nulla”.

Un Gasperini arrabbiato che in precedenza se l’era presa anche con il Var: “Quando ti senti un po’ sfortunato e ti viene tolto più di qualcosa come successo oggi. Dobbiamo capire chi è l’arbitro se quello sul campo o quello al Var. Ormai quello in campo non conta più niente”.

Atalanta-Torino, emergenza infortuni per Gasperini

Gasperini ha poi parlato anche dei tanti infortuni dell’Atalanta: “Siamo contati in difesa, oggi si è fatto male Kolasinac, anche in attacco siamo sempre stati tirati. Ora avremo un giocatore in più evedremo di capire le sue caratteristiche. Andato via Zaniolo, numericamente siamo gli stessi”.

Proprio in attacco si è rifatto male Scamacca: “Ha avuto un problema al quadricipite. Peccato perché da settimane fa ogni test, non mancava molto alla fine della partita, speriamo non sia qualcosa che lo possa fermare anche per poco tempo. Kolasinac? Non so se arriverà qualcuno, è un infortunio non lungo, come Scalvini ma fermarsi anche solo due settimane significa saltare 4-5 partite in un momento cruciale della stagione”.