Ribaltone Douglas Luiz, c’è l’annuncio: affare sul gong

La Juventus si prepara a questo rush finale di calciomercato. Un affare in uscita potrebbe essere last minute: l’annuncio su Douglas Luiz

Contro l’Empoli sono arrivati tre punti pesantissimi per la Juventus che aveva bisogno di tornare al successo dopo un paio di ko di fila rimediati contro Napoli e Benfica sull’asse campionato Champions. Le reti di Kolo Muani (2), Vlahovic e Conceiçao hanno dato una rinnovata iniezione di fiducia ai bianconeri che hanno anche salutato l’esordio di Veiga da titolare.

Ed a proposito di mercato manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione invernale di trasferimenti. Non solo acquisti per i bianconeri che passano al vaglio anche la posizione di alcuni calciatori della rosa. Tra questi spicca Douglas Luiz, ancora oggetto misterioso rispetto all’altissimo investimento fatto la scorsa estate per prelevarlo dall’Aston Villa.

Il brasiliano si è visto pochissimo collezionando appena 656 minuti totali tra tutte le competizioni, ed in generale è apparso ben lontano dagli alti standard di rendimento che era lecito aspettarsi. In questo quadro vanno inoltre ad inserirsi le voci provenienti dalla Premier con una big inglese che potrebbe farci nuovamente un pensierino last minute.

Il riferimento è al Manchester City, che ha vissuto finora un’annata molto complicata, anche dal punto di vista degli infortuni. Proprio in mediana a Guardiola potrebbe servire un rinforzo.

Calciomercato Juventus, affare last minute per Douglas Luiz: la rivelazione sul Manchester City

La Juve punta sul riscatto del brasiliano che però anche contro l’Empoli è rimasto a guarda i compagni dalla panchina. Intanto dall’Inghilterra rilanciano uno scenario per il finale di mercato.

Secondo quanto evidenziato da Stefan Borson a ‘Football Insider’ un trasferimento in prestito di Luiz al City potrebbe essere ipotesi percorribile: “Sospetto che stiano ancora cercando un centrocampista centrale, ma per qualche motivo non riescono a trovare quello che vogliono sul mercato. Penso ancora che l’accordo più probabile tra tutti sia che la Juventus all’ultimo minuto accetti di non poter ottenere una commissione per Douglas Luiz e che il City lo ingaggi con la formula del prestito senza obbligo di acquisto”.

Idea chiara quella di Borson che evidenzia quindi come il Manchester City potrebbe raggiungere un accordo in extremis per il brasiliano della Juventus.