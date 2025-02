Osimhen con Spalletti, Giuntoli pianifica il ribaltone Juve

I bianconeri potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione estiva: clamorosa suggestione che riguarda anche il ct

Un’altra rivoluzione. La Juventus non sembra trovare pace e in attesa di trovare la quadra prova di tutto. Giuntoli in estate è stato uno dei dirigenti più attivi, quest’inverno ha dovuto fare lo stesso ed ha piazzato quattro colpi: Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga sono già bianconeri, Kelly li raggiungerà presto.

Affare in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 18 milioni di euro per sistemare una difesa che ha perso per infortunio Bremer e Cabal ed ha rinunciato per scelta a Danilo. Ora toccherà a Thiago Motta che già da oggi è chiamato al cambio di passo. Tornare a vincere e farlo in maniera continuativa per risalire la classifica e fare più strada possibile in Champions: questa la ricetta per tenersi stretta la Juventus ed impedire che le voci sul suo futuro diventino qualcosa di più.

Intanto però emerge anche quel che potrebbe essere uno scenario da qui alla prossima estate.A fine stagione sarà il momento di una nuova rivoluzione in casa bianconera, almeno dal punto di vista dei giocatori. Servirà un centravanti visto il quasi certo addio di Vlahovic, ma tutto dipenderà da chi siederà in panchina

Juventus, Osimhen con Spalletti: la suggestione

Come attaccante non è una novità l’interesse per Victor Osimhen, rilanciato nuovamente anche da Paolo Paganini.

Il giornalista della Rai lancia su X anche una suggestione: l’accoppiata Osimhen-Spalletti per la Juventus della prossima stagione. “Curioso come si torni a parlare adesso di Osimhen alla Juventus per giugno (con Spalletti in panchina?)” una parte di un suo tweet che ha suscitato l’interesse dei tifosi bianconeri.

In tanti si chiedono se l’idea è reale, considerato che Spalletti è legato alla Figc e nel 2026 ci sono i Mondiali da disputare e ai quali il ct dovrebbe rinunciare. Non manca chi tira in ballo Allegri con un possibile scambio con l’allenatore livornese alla guida dell’Italia e l’ex Napoli in bianconero: “Tutto da vedere” chiosa Paganini rispondendo ad un utente.