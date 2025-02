Levak, anche la Juventus ‘spaventa’ la Roma | CM.IT

I bianconeri si sono inseriti nella corsa al grande talento croato, il cui contratto coi giallorossi scade a giugno

La Roma rischia sempre di perdere a zero il talento più importante della sua Primavera. Su Sergej Levak ormai hanno messo gli occhi tutti, anche la Juventus secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it.

Levak, discussioni in corso tra Juve e agenti

I bianconeri fanno sul serio, tanto che hanno già avviato una trattativa con l’entourage del diciottenne cresciuto nell’Osijek e in giallorosso dal gennaio di due anni fa.

Levak ha iniziato nell’Under 17, per poi fare il salto nella Primavera che adesso sta letteralmente trascinando a suon di prestazioni maiuscole. Prestazioni che hanno acceso ulteriormente i riflettori su di lui.

Spinge anche il Borussia Dortmund

In Spagna c’è il Girona che lo considera una sorta di ‘nuovo Rodri’, in Germania oltre al Bayern si è aggiunto il Borussia Dortmund, una delle società che investe di più sui talenti emergenti.

Come la Juve, anche i gialloneri hanno già intrapreso delle discussioni con i rappresentanti del centrocampista, 195cm di altezza e doti tecniche – oltre a una eccellente visione di gioco – da fare invidia a tanti calciatori non solo della sua stessa generazione.

Rinnovo con la Roma ancora possibile, ma…

La Roma ha ancora delle possibilità di trovare un accordo per il rinnovo, ma il tempo passa e avvantaggia le pretendenti, Juve compresa.

Levak fuori categoria in Primavera: “Impossibile da togliere”

6 gol e 4 assist in 20 partite, Levak ha numeri da seconda punta. Numeri che confermano il suo enorme talento, nonché la sua straordinaria importanza nella Roma di mister Falsini, prima in classifica a +2 sulla Fiorentina.

Il croato ha trascinato i compagni anche ieri, nella gara in trasferta col Lecce vinta 2-0 dai baby giallorossi.

“Prestazione veramente maiuscola, soprattutto in fase difensiva, dove mostra una netta crescita nella capacità di sfruttare la sua imponente fisicità”, il giudizio sulla prestazione di Levak di ‘Romayouth.it’, il portale di riferimento del settore giovanile romanista.

Il classe 2006 è ormai “impossibile da togliere” anche per Falsini, che solitamente fa ruotare tutti i suoi giocatori. Come evidenzia il portale, Leva è un “Pezzo unico, in una rosa di alto livello”.