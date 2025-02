La Juve vende Cambiaso, c’è già la data: “Accordo sul prezzo”

Le voci riguardanti il futuro dell’esterno non accennano a placarsi: come cambiano le carte in tavola

Serviva una vittoria alla Juventus contro l’Empoli per risollevare la china e riannodare i fili del discorso dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e Benfica. E allo ‘Stadium’, dopo un’ora di gioco vissuta tra mille difficoltà, gli uomini di Thiago Motta hanno lanciato buoni segnali, ribaltando Esposito e compagni e incamerando tre punti molto importanti. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche le voci e le indiscrezioni di mercato in ottica presente, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro.

E così, in procinto di ufficializzare anche Kelly, già atterrato a Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto, la Juve è pronta a sistemare anche le ultime operazioni in uscita. La più calda è sicuramente quella che riguarda Nicolò Fagioli, il cui futuro rappresenta ancora un rebus tutto da sciogliere. Chi non cambierà maglia – almeno nel mercato invernale – è invece Andrea Cambiaso, per il quale erano suonate forte soprattutto le sirene dall’Inghilterra. In tempi e in modi diversi, infatti, il Manchester City ha lanciato molto più di qualche segnale d’avvertimento, al punto che si vociferava che i Citizens potessero riuscire a mettere le mani sull’esterno italiano già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, Cambiaso-City: “Intesa sul prezzo bloccato”

Non sarà così, ma i discorsi tra i due club non si sono affatto interrotti al punto che avrebbero già fatto maturare una prima bozza d’accordo. A rivelarlo è Mirko Nicolino che, tramite un post pubblicato sul suo profilo ‘X’, spiega come Juventus e Manchester City abbiano già trovato un accordo per il trasferimento in Inghilterra del calciatore bianconero in estate.

I dialoghi tra i due club – infatti – avrebbero posto le basi per trovare la quadra sulla valutazione complessiva del calciatore. La fumata bianca per l’affare Cambiaso-Manchester City, dunque, sarebbe stata soltanto rinviata. Il club inglese, a meno di clamorosi risvolti riguardanti il processo che vede coinvolti i Citizens, dovrebbe riuscire a mettere le mani sull’ex jolly del Bologna. Di seguito, Nicolino: “Cambiaso sarà un calciatore del Manchester City a giugno con intesa sul prezzo bloccato sin da ora”. Staremo a vedere quali saranno le novità sul tema.