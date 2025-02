Inizio da incubo per la Juve: fischi e applausi al gol dell’ex De Sciglio

L’Empoli passa subito in vantaggio all’Allianz Stadium grazie al colpo di testa vincente dell’ex difensore bianconero

Inizia nel peggiore dei modi il pomeriggio della Juventus all’Allianz Stadium nel lunch match di campionato contro l’Empoli.

I bianconeri sono subito sotto dopo appena 4′ di gioco per il vantaggio ospite firmato da De Sciglio, bravo a correggere in rete di testa sugli sviluppi di un corner. Primi fischi della curva bianconeri per la Juve, mitigati da qualche applauso all’annuncio dello speaker del nome dell’ex della sfida. Il difensore non ha esultato, applaudito da buona parte dell’Allianz Stadium. Lo stadio ha già iniziato a rumoreggiare dopo pochi minuti, con la squadra di Thiago Motta che prosegue nel momento difficile dopo le due sconfitte con Napoli e Benfica in Champions.

Intanto il Dt Giuntoli sta definendo l’arrivo di Kelly in difesa, con la Juventus in attesa di sistemare le modalità di pagamento del difensore inglese in forza al Newcastle. A proposito del settore difensivo, c’è da registrare l’esordio in bianconero per Renato Veiga in coppia con Gatti, vista l’indisponibilità dell’infortunato Kalulu. Nell’Empoli invece problema fisico nel riscaldamento per Fazzini, sostituito da Maleh nell’undici iniziale di D’Aversa.