Dorgu al Manchester United, è UFFICIALE: “Sono incredibilmente orgoglioso”

La carriera di Patrick Dorgu continuerà in Premier League. Il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo del danese dal Lecce: le sue prime parole

Si è chiusa definitivamente oggi la telenovela legata a Patrick Dorgu, esterno classe 2004 che lascia il Lecce per approdare al Manchester United.

Nella giornata di oggi sono arrivati i comunicati sia da parte dei salentini, che hanno salutato il danese, che da parte dello stesso club inglese che sul proprio sito ha anche riportato le prime parole di Dorgu da calciatore dei ‘Red Devils’: “Sono incredibilmente orgoglioso di potermi definire un giocatore del Manchester United; questo è un giorno molto speciale per tutta la mia famiglia”.

E poi ancora: “Non vedo l’ora di lavorare con Ruben Amorim; la sua visione per questa squadra e il futuro del club è incredibilmente entusiasmante. C’è un piano chiaro stabilito per il mio sviluppo e sento che il Manchester United è il posto perfetto per realizzare il mio potenziale e completare le mie grandi ambizioni”.

Jason Wilcox, direttore tecnico del Manchester United, ha inoltre evidenziato: “Patrick è un talento davvero entusiasmante; le sue ottime doti difensive e offensive, la sua adattabilità e la sua determinazione lo renderanno un elemento fondamentale della squadra di Ruben Amorim”.