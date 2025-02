Cambiaso ‘battuto’ senza esitazioni: Vlahovic, è subito addio alla Juve

La Juventus ha ancora a disposizione poche ore sul mercato per le ultime operazioni in entrata o in uscita: la priorità è la cessione del serbo

Poche ore alla chiusura del calciomercato, ma la Juventus potrebbe non aver chiuso qui le operazioni. Giuntoli resta con gli occhi aperti sul mercato dei difensori, Danso si è complicato e a meno di clamorosi ribaltoni dovrà cambiare obiettivo. Una sessione invernale movimentata per i bianconeri, che hanno portato tre nuovi giocatori come Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga. Molto è dipeso e dipenderà ancora dalle cessioni, che potranno eventualmente sbloccare caselle e risorse da reinvestire. Difficilmente già a gennaio, ma di questi tempi pazzi non è possibile escludere assolutamente nulla.

Fagioli era da tempo sulla lista dei cedibili, così come Danilo che alla fine è tornato in Brasile. Importante anche la questione Cambiaso, con l’offerta del Manchester City che fino ad ora non è arrivata e sicuramente avrebbe aperto nuovi scenari in entrata. Lo stesso per Dusan Vlahovic, in scadenza 2026 e con pochissime chances di rinnovo visto che il serbo non sembra intenzionato a ridursi l’ingaggio. In più le ultime panchine e l’arrivo di Kolo Muani pronto a scalzarlo definitivamente, hanno portato il serbo più defilato anche a livello tecnico. E ormai pure i tifosi lo hanno scaricato.

Juventus, i tifosi non hanno il minimo dubbio: Vlahovic via subito

Nel sondaggio proposto ai nostri followers su X, abbiamo chiesto quale dovrebbe essere la priorità di Giuntoli in queste ultime ore di mercato, in entrata che in uscita. A vincere senza il minimo dubbio è stata proprio la cessione di Dusan Vlahovic addirittura col 50,9% delle preferenze. Staccato di parecchio invece l’acquisto di Kevin Danso con il 30,9%. L’addio di Cambiaso invece ha riscosso solamente il 10,9% nonostante le cifre importanti che potrebbero arrivare sul piatto della Juventus. A chiudere l’eventuale arrivo di Tino Anjorin dall’Empoli, avversario di giornata, con il 7,3%.

Vlahovic resta quindi ormai sempre più lontano dalla Continassa, nonostante pure qualche voce dall’Arabia. Che ad ora sembra l’unica pista per un addio immediato irrinunciabile per tutti anche agli sgoccioli del mercato. L’ex Fiorentina, a meno di offerte clamorose dell’ultima ora difficili da ipotizzare, lascerà Torino in estate a un anno dalla scadenza del contratto e con un ingaggio che toccherà i 12 milioni a stagione. La Juve sta già pensando al suo eventuale sostituto e accanto al solito nome di Zirkzee sta emergendo sempre di più quello di Victor Osimhen.