Juve e Milan, la svolta arriva con Mendes: ore decisive

Ultime ore di mercato, l’agente portoghese potrebbe rivelarsi decisivo per il mercato di rossoneri e bianconeri

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Il conto alla rovescia è partito, manca sempre meno prima del gong e tra le squadre più attive a caccia del giusto affare ci sono Juventus e Milan.

Da un lato i bianconeri continuano a sondare il terreno per un difensore: in pole position c’è Kevin Danso del Lens. La Juventus non ha mai mollato la presa su Antonio Silva, ma le richieste del Benfica sono sempre state molto alte. Ora però potrebbero arrivare importanti novità, non solo su questo fronte, ma soprattutto su altri. Perché in Italia e in particolare a Torino, è arrivato Jorge Mendes e l’agente portoghese potrebbe essere l’uomo che animerà il mercato di Milan e Juventus in queste ultime giornate.

Perché Antonio Silva continua a piacere in casa Juve, ma non è l’unico profilo dell’agente lusitano gradito dai bianconeri. Nonostante l’arrivo di Kolo Muani, la Juventus potrebbe regalare a Thiago Motta un’altra punta e gli indizi portano a Goncalo Ramos. Il centravanti, assistito da Mendes, potrebbe fare le valigie e lasciare Parigi, magari proprio in direzione Torino, anche se pure in questa circostanza c’è da fare i conti con i prestiti in uscita da parte del Paris Saint-Germain.

Milan e Juve, da Goncalo Ramos ad Antonio Silva: tutti i nomi legati a Mendes

Non solo Juventus però, perché Mendes potrebbe rivelarsi decisivo anche per il mercato del Milan. Il club rossonero è attivissimo sia sul fronte entrate che sulle uscite.

Gimenez è il grande obiettivo e un suo arrivo sbloccherebbe la cessione di Morata. Il messicano potrebbe però non essere l’unico innesto in attacco. In casa rossonera piace Joao Felix, assistito dall’agente portoghese, che potrebbe lasciare il Chelsea in prestito. Operazione però non semplice. Tanti però sono i nomi sul taccuino della dirigenza milanista assistiti dall’agente portoghese, che è tra l’altro lo stesso di Sergio Conceicao. Oltre a Joao Felix attenzione a Giovanni Reyna, statunitense classe 2002, che vista l’età non andrebbe ad occupare uno dei 17 slot dei giocatori over-22 non di formazione italiana.

E poi occhio ad Antonio Silva, seguito come detto dalla Juventus. Il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Tottenham per la cessione di Tomori. Se il difensore decidesse di accettare di tornare in Inghilterra, i rossoneri dovranno necessariamente trovare un sostituto. Certo, convincere il Benfica potrebbe essere quasi impossibile, ma il portoghese potrebbe essere un serio candidato, anche se le ore che mancano alla chiusura del mercato sono sempre meno.