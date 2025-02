Fagioli-Fiorentina, esplode la rabbia: “Motta e Giuntoli distruggono la Juve”

Il centrocampista si trasferirà alla corte di Palladino. Come rivelato da Calciomercato.it, i due club hanno raggiunto un accordo per il prestito con obbligo di riscatto

Fagioli-Fiorentina, ci siamo. Come scritto da Calciomercato.it, l’operazione è molto vicina alla chiusura. Il centrocampista piacentino lascerà la Juventus in prestito con obbligo di riscatto, per complessivi 17/20 milioni di euro.

La notizia di CM.IT ha fatto esplodere di rabbia molti tifosi bianconeri. Una rabbia scaricata esclusivamente su Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, incapaci di valorizzare Fagioli sia sul campo che sul mercato, con alcuni che giudicano bassa la cifra che andrà a incassare il club di Exor.

Peraltro da un club, quello di Commisso, che dalla Juve ha sempre ottenuto cifre importanti per i suoi gioielli, ultimo Nico Gonzalez costato quasi 40 milioni di euro.

Fagioli alla Fiorentina, i tifosi insorgono: “Giuntoli un incompetente”

Trra i critici c’è anche chi manifesta assoluta contrarietà alla cessione del classe 2001. Ecco alcuni (dei tanti) tweet raccolti sotto il post X del nostro Riccardo Meloni:

Che tristezza. Non ho più molta considerazione per questa dirigenza — Peps (@Peppe2379) February 1, 2025

Giuntoli un incompetente — VALENTINO (@ValeStruffi87) February 1, 2025

Ennesimo fallimento di Motta: 0 giocatori recuperati tra Dusan, Kean, Fagio, Miretti e Chiesa, ceduti tutti gli ex esuberi senza prenderne nessuno in considerazione, ceduta tutta la vecchia next gen e valorizzati due giovani in 6 mesi. — EnricoMonti7 (@EnricoMonti18) February 1, 2025

Altro regalo di quell incapace di Giuntoli — Gioslaimer (@Gioslaimer7) February 1, 2025

I nostri si infortunano ogni 3×2 però vendiamo anche quei pochi che abbiamo. Senza parole — Matteo Martino (@MartinoMatteo) February 1, 2025

Svenduto un talento fatto intristire in panchina dal duo motta-giuntoli ! Non vedo l’ora spariscano dalla nostra società al più presto e che torni gente juventina e competente — The Bloody Scorpio Gobbo 🩸🦂🤍🖤 (@gabrithebloody) February 1, 2025

Giuntoli e Motta stanno rovinando la Juve 😡 — Nico38 (@delfinotime) February 1, 2025

Che tristezza — Mamozio rassegnato (@Mamoziocag8) February 1, 2025

Fagioli convocato per Juve-Empoli, Thiago Motta: “Riesco a capirlo”

Fagioli è stato convocato per Juve-Empoli di domani, ma è probabile che non giocherà nemmeno un minuto: “Riesco a capirlo, sono stato dalla loro parte, quando si gioca si è felici, altrimenti un po’ meno – le parole di Motta su Fagioli in conferenza stampa – Sta a loro dimostrare di meritarsi di giocare, lui come gli altri ha la possibilità e la capacità per dimostrare tutti i giorni di meritarsi di giocare”.