DIRETTA | Conte: “Kvaratskhelia non è stato sostituito. Il mercato del Napoli non sarà mai come le big””

Le parole dell’allenatore azzurro tra mercato e big match all’Olimpico: segui la diretta testuale qui su Calciomercato.it

A poche ore dalla partita valida per la 23a giornata, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa. Il Napoli arriva all’incontro con la Roma con diverse incognite legate al mercato. Manna sta cercando di chiudere per Allan Saint-Maximin, ma non è l’unico colpo che entro la chiusura del mercato ci si aspetta.

Per difendere il primo posto, gli azzurri non devono perdere punti contro la Roma di Ranieri, fresca vincitrice della sfida di Europa League. Dubbi di formazione pochi. Olivera non ci sarà ancora per via della lesione distrattiva al soleo della gamba sinistra. Spinazzola sarà titolare contro la sua ex. In conferenza ci saranno aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno, che in ogni caso non dovrebbe partire titolare e dovrebbe lasciare spazio ad un altro ex: Juan Jesus.

Segui la diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte su Calciomercato.it, in programma a Castel Volturno alle ore 14:15.

“Io non mi isolo, cerco di partecipare attivamente a tutte le problematiche societarie per risolvere problemi. Cerco di essere parte attiva, data la mia esperienza, cerco di dare la mia opinione. Quando c’è un problema all’interno di un club lo si vede come un fastidio e non si risolve. I problemi vanno risolti”

Sul mercato – “Abbiamo perso un giocatore importante come Kvaratskhelia e oggi non è stato sostituito. Va bene tutto, però non dobbiamo comunque non buttare fumo negli occhi. Alla fine, Kvaratskhelia a detta di tutto è un giocatore importante venduto a 70-75 milioni. Le altre uscite sono state rimpiazzate. Ad oggi, Kvara non è stato rimpiazzato. Nessuno può dire che ci siamo rinforzati con l’uscita di Kvaratskhelia. Già da 4-5 partite non c’è più, ma è giusto tenere presente che questi ragazzi sono cresciuti. Altrimenti non si spiegherebbe che abbiamo 53 punti in così poco tempo. Va dato merito ai ragazzi”

Sulla Roma – “Squadra da valori assoluti. Dovbyk, Pellegrini, Mancini, Svilar…Una rosa completa sia nell’undici titolare, sia in quelli di ricambio. Abbiamo affrontato la Roma due mesi fa, ed era la prima partita di Claudio Ranieri. E’ cresciuta tanto. Dobbiamo fare grande attenzione. L’abbiamo preparata nella giusta maniera, sapendo che l’anno scorso sono arrivati avanti a noi”

Sulla difficoltà di affrontare questa Roma – “Vogliamo portare intensità, sapendo che questa Roma ha colpi da campione. Sulle fasce ci sono Angelino e Saelemaekers, al centro Dovbyk. Paredes, Ndicka, Dybala…sono giocatori importanti. Poi c’è Hummels. Dobbiamo fare tanta attenzione”

Bisogna aspettare la fine del mercato. A me sposta poco, perché sono preparato sia in una situazione che nell’altra. Deve essere così, questa è una barca in navigazione. E il comandante della barca deve portarla nel porto più vicino possibile. A me cambia poco, perché l’ho sempre detto. Sta al club prendere alcune decisioni. Inevitabile che posso dire la mia se mi viene chiesto. Io ho scelto di mettermi a disposizione, quindi accetti alcune situazioni. Il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, perché ci sono dei parametri da rispettare: parametri economici, di stipendio e calciatori da convincere.