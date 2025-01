Lecce, affare Dorgu: Giampaolo conferma tutto

Le parole del tecnico giallorosso sono molto chiare in merito al futuro del giocatore danese e ad un possibile approdo al Manchester United

Patrick Dorgu e il Manchester United. Un affare che vi abbiamo raccontato in ogni dettaglio, con il danese che sarà l’ennesima plusvalenza di Pantaleo Corvino.

Il trasferimento del classe 2004 in Inghilterra è ormai ad un passo, anche se il giocatore è stato convocato da Marco Giampaolo per la trasferta di Parma. Poco prima del fischio d’inizio però, l’allenatore del Lecce, ai microfoni di ‘DAZN’, ha parlato proprio dell’addio del nazionale danese. “Dorgu è a disposizione perché, ad oggi, è un giocatore del Lecce. Dovesse servire, scenderà in campo nonostante il fatto che domani possa avere il trolley in mano per andare a Manchester”.

Parole chiare, che fanno capire come il giocatore sia ormai destinato a trasferirsi in Inghilterra. Convocazione dunque che potrebbe quasi certamente essere l’ultima in maglia giallorossa per il calciatore, ormai prossimo a cambiare casacca. Per il calciatore soltanto il Napoli si era mosso in Italia, ma gli azzurri non sono andati oltre una proposta di 20 milioni, troppo poco rispetto allo United.