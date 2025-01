Krstovic-Pierotti show, Lecce corsaro: Pecchia nei guai

Sonora sconfitta interna per il Parma che perde 1-3 contro il Lecce: sugli scudi la prova del montenegrino e dell’argentino

Colpaccio Lecce in trasferta nell’anticipo del venerdì della 23esima giornata. I salentini superano 3-1 il Parma al Tardini e sorpassano in classifica proprio la squadra di Pecchia, che resta inguaiata in piena zona retrocessione.

Le cose si erano messe bene per i padroni di casa, partiti forte nella prima frazione, con l’occasione più grande che capita sul destro di Mihaila, ma il romeno colpisce il palo. Pochi minuti dopo il Lecce trova il gol con Krstovic, ma la rete viene annullata per millimetrico fuorigioco. Ad aprire le marcature è poi Valeri dal dischetto: dopo revisione al Var, Sozza giudica da massima punizione il braccio di Baschirotto su colpo di testa di Djuric. Il terzino, di potenza, trasforma il penalty.

Ma il vantaggio del Parma dura pochissimo: cross dalla destra, Krstovic di testa beffa Suzuki e trova il pareggio. Nella ripresa il Parma parte con il piglio giusto, ma alla fine è il Lecce a trovare il gol. Troppi gli spazi concessi dagli emiliani, che Krstovic e Pierotti sfruttano alla perfezione. Il montenegrino serve l’argentino, che trafigge il portiere giapponese.

Parma-Lecce 1-3: tabellino e classifica

Nel finale di partita i crociati faticano sempre più a trovare la conclusione e solo un paio di pasticci della retroguardia ospite rischiano di regalare il pareggio.

Nel recupero però arriva il secondo gol personale di Pierotti, ancora imbucato da Krstovic, favorito da una deviazione. Per il Lecce una vittoria preziosissima che permette di staccarsi dalle dirette concorrenti. Il Parma invece resta inguaiato, anche se la classifica cortissima e la serrata lotta per non retrocedere gioca a favore degli emiliani. Pecchia però dovrà ora essere bravo ad invertire la rotta.

Parma-Lecce 1-3

Marcatori: Valeri (P) 34′, Krstovic (L) 36′, Pierotti (L) 63′ e 92′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53; Inter* 50; Atalanta 46; Lazio 39; Juventus 37; Fiorentina 36*; Bologna* e Milan* 34; Roma 30; Udinese e Genoa e Torino 26; Lecce** 23, Como 22; Empoli, Cagliari 21; Verona e Parma** 20; Venezia 16; Monza 13

*una partita in meno

**una partita in più