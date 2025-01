Juve, Tapiro d’oro a Thiago Motta: “Chissà se mangerò la colomba”

Il tecnico bianconero premiato da Striscia La Notizia con il satirico premio si è lasciato andare ad un commento sul suo futuro

Il momento che sta vivendo la Juventus non è certamente dei migliori. Il club bianconero ospiterà per la 23esima giornata l’Empoli in casa. Un match da vincere per cercare di risollevarsi in classifica.

Nel frattempo però, proprio alla luce del momento no dei bianconeri, Thiago Motta ha ricevuto il noto ‘Tapiro d’oro’ da parte di Striscia La Notizia. Valerio Staffelli, inviato del programma di Canale 5, ha consegnato il satirico premio all’allenatore bianconero per il momento di difficoltà che sta vivendo la Juventus, di fatto tagliata fuori dalla lotta per il vertice in campionato, complici anche gli ultimi risultati. In questo 2025 infatti, i bianconeri hanno vinto, sommando campionato e coppe, soltanto una partita, quella giocata in casa contro il Milan.

Momento no Juventus, Tapiro d’oro a Thiago Motta

Motta ha accettato il premio e ha parlato così quando Staffelli glielo ha consegnato: “È un momento così e stiamo cercando di superarlo”.

“Mi mancava questo premio, lo condividerò con il mio staff. Stiamo cercando di superare questo momento e dobbiamo farlo già dalla partita contro l’Empoli. Vlahovic, come tutti gli altri, avevano fatto bene contro il Benfica”. E quando Staffelli gli ha chiesto se “mangerà la colomba”, Thiago Motta ha poi aggiunto: “Chi lo sa… In questo lavoro pensiamo sempre alla prossima partita, non possiamo pensare ad altro”. Sulla Champions: “La formula è cambiata. Troviamo il Psv che è una buona squadra e che abbiamo già affrontato. Ma noi vogliamo andare agli ottavi”.

Infine, sul presunto battibecco con Antonio Conte, che pare si sia rivolto a Motta dicendogli “applaudi sto ca**o” nel corso dell’ultima sfida di campionato Napoli-Juventus, vinta in rimonta dalla formazione partenopea, l’allenatore juventino ha preferito tagliare corto: “Ho applaudito l’arbitro perché ha fatto un’ottima partita, quello che ha fatto Conte non l’ho visto”.