Eintracht, Toppmoller: “Non si è vista la differenza con la Roma, ma non abbiamo giocato bene”

Il tecnico dei tedeschi non è particolarmente soddisfatto della prestazione della sua squadra, ko 2-0 all’Olimpico

L’Eintracht cade all’Olimpico contro la Roma e chiude la fase campionato al quinto posto assoluto con 16 punti. i tedeschi erano già sicuri dell’accesso diretto agli ottavi, ma in ogni caso la prestazione non è stata proprio positiva.

L’allenatore Dino Toppmoller racconta il match in conferenza stampa: “Abbiamo perso, ma il lato positivo è che eravamo già agli ottavi. Non è stata una buona partita, gara equilibrata ma la Roma ha insistito di più e ha vinto. Ora ci concentriamo sul campionato”ò

Come mai non ha giocato Gotze? “Non era molto fresco contro l’Hoffenheim, non era al top”.

Negli ultimi 30 metri di campo non siete stati incisivi? “Abbiamo mantenuto un buon controllo della palla, non penso che ci è mancato coraggio, ma non abbiamo penetrato molto. Nella seconda parte di gara non abbiamo fatto abbastanza, bisogna fare attenzione contro certe squadre, abituate a giocare a livello internazionale”.

Avevate l’impressione di giocare contro la nona in Serie A o contro una squadra tra le favorite per la vittoria finale? “La situazione di partenza era quella, ma bisogna concentrarsi sulla situazione attuale. Abbiamo a disposizione una rosa giovane, il terzo posto in Bundesliga è positivo. Ci siamo settati su un gioco più offensivo, alla Roma mancava quella continuità. Oggi è fuori discussione che non abbiamo giocato bene, abbiamo perso contro la Roma e non si è vista la differenza di posizione in classifica. L’esperienza si ottiene in gare come queste, oggi non l’abbiamo dimostrata in campo. Possiamo però imparare molto. In generale sono molto soddisfatto di Bahoya che ha fatto bene. Sono soddisfatto comunque di aver raggiunto gli ottavi, ora pensiamo alla prossima”.

Angelino ha giocato molto bene, è un buon giocatore. Che piano avevate per arginarlo? “Non avevo preparato un piano per arginarlo, lui è molto bravo quando si tratta di passare il pallone. Oggi ha giocato più alto rispetto al solito e ha portato confusione da parte nostra. Un cambio di posizione che non ci aspettavamo, potevamo poi difendere meglio. Theate in quell’occasione non è stato molto coraggioso. Bisogna fare attenzione a questi dettagli”.

Cosa le è piaciuto della sua squadra? “Stasera ci sono più cose negative. Però l’approccio è stato buono, gli esterni hanno fatto abbastanza bene. Poi però la struttura si è un po’ persa, la Roma ci ha segnato in contropiede e un po’ ha aiutato l’atmosfera dello stadio”.

Avete giocato in modo troppo offensivo? “Lì davanti ci manca qualcuno, Marmoush difficile da sostituire. Schierare una formazione senza di lui in così poco tempo ci crea difficoltà a livello organizzato. Con noi segnava molto, quindi non è facile da sostituire. Però dobbiamo cercare di andare avanti, abbiamo messo altri giocatori ma lui non fa più parte della nostra squadra quindi dobbiamo andare avanti”.

Su Hummels. “Anche noi abbiamo buoni difensori, Hummels ha l’esperienza che non è qualcosa che puoi imparare da lui. Abbiamo molti difensori validi, abbiamo visto come ha giocato lui. Ma è un giocatore furbo e intelligente”.