Conceicao già al capolinea: l’indizio sul possibile esonero

Il tecnico portoghese, dopo la Supercoppa, non è riuscito a dare la svolta sperata al Milan: spunta l’ipotesi di un esonero istantaneo

La Supercoppa aveva illuso: Sergio Conceicao ha esordito con il botto sulla panchina del Milan, portando i rossoneri a battere prima la Juventus, quindi l’Inter, ed alzare il primo trofeo dell’anno.

Poi però la squadra è tornata ad essere quella vista (e non apprezzata) con Fonseca. I problemi sono rimasti tutti lì, anzi qualcuno si è amplificato. Si pensava che l’allontanamento dell’ex tecnico potesse aiutare a ristabilire i rapporti tra staff tecnico e rosa ed invece le cose si sono in un certo senso aggravate. La dimostrazione è nella lite pubblica tra lo stesso Conceicao e Calabria, ma anche del presunto malumore palesato da Morata all’intervallo della gara con la Dinamo Zagabria per la sostituzione.

I risultati poi non è che abbiano segnato un’inversione di tendenza. Il Milan è settimo in classifica ed ha perso, con la sconfitta in Croazia, la possibilità di accedere agli ottavi Champions: i rossoneri dovranno passare per i playoff dove è possibile anche un incrocio con la Juventus. Intanto in questa situazione non agevole, Conceicao pare godere della piena fiducia della società (d’altronde è in carica da appena un mese), ma c’è anche chi crede che sia già a rischio esonero.

Milan, esonero Conceicao: quota basse

I bookmaker vedono l’esonero di Conceicao come uno dei più probabili dell’intera Serie A. L’allontanamento dell’allenatore portoghese, infatti, è quotato appena a due, la quota più bassa dell’intero campionato se non si considerano le squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Solo Giampaolo (1,75), Paolo Zanetti (1,45) e Salvatore Bocchetti (1,35) hanno una quota più bassa del tecnico del Milan. Ad ogni modo, soltanto un mese dopo il suo arrivo, appare davvero complicato ipotizzare un nuovo ribaltone sulla panchina rossonera. La società sta lavorando sul mercato per consentire a Conceicao di avere a disposizione una squadra più in linea con i suoi dettami e per risolvere i problemi emersi in questa prima metà di stagione.