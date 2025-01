Vlahovic sempre più lontano dalla Juve: Giuntoli ha già individuato il sostituto

Rapporto ai minimi storici tra la Juventus e Dusan Vlahovic: il centravanti verso l’addio alla ‘Vecchia Signora’

La Juventus e Dusan Vlahovic sono sempre più distanti. Il centravanti non vuole spalmare il pesante ingaggio da 12 milioni netti, che andrà a percepire il prossimo anno nell’ultima stagione contrattuale con i bianconeri.

Il serbo non è più al centro del progetto e senza rinnovo il Dt Giuntoli sta cercando di piazzarlo sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero nell’estate 2026. La situazione non è delle più semplici per la dirigenza della Continassa, che nelle scorse settimana ha incassano il ‘no’ netto da parte dell’entourage del centravanti a un prolungamento al ribasso. Scenario sempre più critico, con Vlahovic che potrebbe vivere sa separato in caso i prossimi mesi alla Juve. Intanto l’ex Fiorentina è stato scalzato dal nuovo arrivato Kolo Muani al centro dell’attacco bianconero, con il francese di proprietà del Paris Saint-Germain subito a segno nella trasferta di Napoli.

Calciomercato Juventus, la lista dei sostituti con l’addio di Vlahovic

Vlahovic il morale non è inevitabilmente dei migliori per le ultime esclusioni di Thiago Motta, nonostante sia stato schierato titolare contro il Benfica.

Kolo Muani nella sfida di Champions League contro il Benfica non era disponibile, con il numero nove che ha vinto il ballottaggio con Nico Gonzalez. Vlahovic non ha fornito una grande prestazione, allineandosi alla partita mediocre di tutta la Juve e dando maggior credito all’ipotesi addio. Complicata una partenza già nell’attuale finestra di mercato, dove oltre all’Arsenal si è mosso con decisione soprattutto l’Al-Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo. Vlahovic e i suo agenti hanno respinto però la proposta faraonica dall’Arabia Saudita, con la Juventus che senza rinnovo cercherà di cederlo al miglior offerente in estate.

Giuntoli si sta già muovendo per cercare una nuova sistemazione al serbo, che a giugno avrà un costo a bilancio poco superiore ai 30 milioni di euro. Allo stesso tempo, il capo dell’area tecnica della Continassa lavora sul mercato per il sostituto: Zirkzee rimane sempre il preferito di Thiago Motta, mentre nella lista dei dirigenti bianconeri figurano anche Osimhen, David e Sesko.