PAGELLE E TABELLINO ROMA-EINTRACHT 2-0: Dybala-Angelino volano, Dovbyk compassato

Voti e giudizi del match dell’Olimpico tra i giallorossi e i tedeschi valido per l’ottava giornata della League Phase dell’Europa League

ROMA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Saelemaekers 7. Dal 61′ Soulé 6,5

Paredes 6. Dal Cristante 61′ 6

Kone 6,5

Angelino 7,5

TOP Dybala 7,5: di prestazioni positive ce ne sono tante stasera, ma lui in queste serate tira fuori quella magia in più che a tutti gli altri manca. Non è colpa loro, è solo che lui è nato col ‘dono’. Immarcabile o quasi stasera. Una gioia, oltre che una Joya. Dall’81’ Celik sv

Pellegrini 6,5. Dall’81’ Pisilli sv

FLOP Dovbyk 5,5: stasera fa spazientire pure Ranieri, oltre all’Olimpico che lo fischia all’uscita dal campo. Non una bella partita, decisamente, sbaglia tecnicamente, sbaglia scelte, sbaglia movimenti. Stecca. Dal 67′ Shomurodov 7

All. Ranieri 6,5

EINTRACHT

Trapp 5,5

Tuta 5

Koch 5,5

Theate 5

Kristensen 5

Shkiri 5,5

Larsson 5,5. Dal 64′ Dahoud 5,5

Knauff 5. Dal 64′ Uzun 5,5

Chaibi 5,5. Dall’84’ Is sv

Bahoya 5. Dal 64′ Nkounkou 5

Ekitike 5. Dal 72′ Matanovic 5,5

All. Toppmoller 5

Arbitro: Obrenovic 6

Roma-Eintracht 2-0, il tabellino

Ammoniti: Saelemaekers (R)

Marcatori: 44′ Angeliño (R), 70′ Shomurodov (R)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers (61′ Soulé), Paredes (Cristante 61′), Kone, Angelino; Dybala (81′ Celik), Pellegrini (81′ Pisilli); Dovbyk (67′ Shomurodov).

A disp.: De Marzi, Marcaccini, Sangaré, Abdulhamid, Baldanzi, Zalewski, El Shaarawy.

All. Ranieri.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Shkiri, Larsson (64′ Dahoud), Knauff (64′ Uzun); Chaibi (84′ Is), Bahoya (64′ Nkounkou); Ekitike (72′ Matanovic).

A disp.: Kauã Santos, Collins, Siljevic, Gotze, Brown, Chandler, Fenyő.

All. Toppmoller

Arbitro: Obrenovic. Assistenti: Praprotnik e Kordez. IV Uomo: Smajc. Var: Brisard. AVar: Dieperink.

Note, spettatori: 64.458