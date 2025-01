La gaffe di Thiago Motta: lo correggono in diretta

Piccolo fuoriprogramma per l’allenatore della Juventus che è ripreso mentre parla in televisione dopo la sfida al Benfica

La Juventus va ko contro il Benfica e agli spareggi di Champions affronterà una tra Milan e Feyenoord. Una partita che i portoghese hanno giocato meglio, come ha ammesso nel post gara lo stesso Thiago Motta.

Un allenatore bianconero che è stato protagonista ai microfoni di ‘Sky’ di un simpatico fuoriprogramma. Reduce da interviste con emittenti straniere, Thiago Motta ha iniziato a rispondere alle domande in spagnolo. Soltanto dopo pochi secondi, il giornalista gli ha fatto notare l’errore e il tecnico è tornato a commentare il match in italiano.

Dopo questo siparietto, Motta ha analizzato la partita: “Di sicuro loro durante i 95 minuti hanno fatto una buona partita, hanno fatto meglio di noi. Non durante tutto il primo tempo, ma per lunghi tratti sono stati superiori, poi hanno fatto una buona gestione nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma non siamo arrivati nell’area di rigore avversaria. Ora dobbiamo resettare e pensare all‘Empoli“.

Juventus, Thiago Motta su Kalulu e Locatelli

KALULU – Dobbiamo valutarlo, è scivolato ed ha sentito qualcosa dietro. Aveva un punto che gli dava fastidio e non ha potuto continuare la partita. Locatelli è entrato come centrale, non è il suo ruolo ma ha fatto bene. È importante che loro danno la disponibilità”

SCONFITTA – “La sconfitta fa sempre male, siamo una squadra con una grande storia, la Juventus si prepara sempre per vincere e quando si perde non ci sono situazioni per giustificare la sconfitta. Contro il Napoli abbiamo fatto un ottimo primo tempo, oggi meglio nel secondo tempo, ma per vincere serve giocare 95 minuti”.

AVVERSARIE – “Vedremo, sono due avversarie di livello. Quando arriverà la parttia ci prepareremo e dovremmo essere pronti per affrontare una grande eliminatoria. Manca un po’ e dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica2.