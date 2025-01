Europa League, la Lazio perde ma resta prima: Roma ai playoff con una vittoria

Si chiude sotto una pioggia di gol l’ottava ed ultima giornata della prima fase di Europa League. La Lazio perde ma resta comunque al primo posto. Risultati e classifica

La Roma e la Lazio sono scese in campo questa sera per chiudere il proprio percorso in questa prima porzione di Europa League. Le due capitoline hanno affrontato rispettivamente l’Eintracht Francoforte e il Braga in Portogallo. Due sfide determinanti per stabilire la posizione finale nella classifica generale.

Non fallisce il proprio appuntamento la Roma che aveva bisogno di un successo importante contro una squadra forte per non correre rischi. 2-0 in virtù delle reti di Angelino e Shomurodov, una per tempo, e pass per i playoff strappato con autorevolezza per la truppa di Claudio Ranieri.

Alla Lazio è invece bastata anche la sconfitta in casa del Braga per arrivare agli ottavi di finale con il primo posto in tasca che consacra la squadra di Baroni.

Europa League, i risultati della serata: Roma, Bilbao e United vincono, Lazio ko

Tra gli altri risultati di serata dietro alla Lazio si piazzano Bilbao, United e Tottenham che vincono le loro rispettive partite.

Ecco tutti i risultati di serata:

Ajax – Galatasaray 2-1: B. Traoré 23′, Fitz-Jim 58′; Osimhen 90’+4

Athletic Bilbao – Viktoria Plzeň 3-1: N. Williams 25′, Y. Álvarez 64′; Havel 71′; M. Ansó 90’+5

Dynamo Kiev – RFS 1-0: Pikhalonok 76′

Midtjylland – Fenerbahce 2-2: O. Diao 27′; En-Nesyri 39′, Džeko 47′; Byskov 86′

FCSB – Manchester United 0-2: D. Dalot 60′, Mainoo 68′

Twente – Besiktas 1-0: Rots 76′

Ferencvaros – AZ Alkmaar 4-3: Romdhane 9′-45′, M. Traoré 34′; Mijnans 76′-90’+5; Varga 82′ (rigore); Parrott 90′

Maccabi Tel Aviv – Porto 0-1: N. González 58′

Nizza – Bodo/Glimt 1-1: Bjørkan 54′; Bouanani 74′

Olympiacos – Qarabag 3-0: Kaabi 56′-60′, Biancone 89′

Olympique Lione – Ludogorets 1-1: Tolisso 54′; Almeida 77′

Anderlecht – Hoffenheim 3-4: Vázquez 18′; Hranáč 41′, Bischof 54′, Mokwa 59′, Hložek 65′; Goto 79′, Augustinsson 88′

Rangers – USG 2-1: Raskin 20′, Černý 55′; Mac Allister 83′

Real Sociedad – PAOK 2-0: Óskarsson 43′-48′

Roma – Eintracht Francoforte 2-0: Angeliño 44′, Shomurodov 69′

Slavia Praga – Malmo 2-2: Chorý 46′; Ali 69′, Bolin 71′; Schranz 76′

Sporting Braga – Lazio 1-0: Horta 6′

Tottenham – Elfsborg 3-0: Scarlett 70′, Ajayi 84′, Moore 90’+4

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio punti 19, Athletic Bilbao 19; Manchester United 18; Tottenham 17, Eintracht Francoforte 16, Lione e Olympiacos 15; Rangers, Bodo Glimt, Anderlecht e Steaua Bucarest 14; Ajax, Real Sociedad e Galatasaray 13, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros 12, Porto, Az Alkmaar, Midtjylland e Royale Union SG 11; Paok Salonicco, Twente, Fenerbahce, Braga e Elfsborg 10, Hoffenheim e Besiktas 9; Maccabi Tel Aviv 6; Slavia Praga, Malmoe e RFS Riga 5; Ludogorets e Dinamo Kiev 4, Nizza e Qarabag 3.

In virtù della classifica la Roma ai playoff affronterà una fra Ferencvaros e Porto. In caso di passaggio del turno c’è anche il 50% di affrontare proprio la Lazio agli ottavi.