Enigma Vlahovic, mossa a sorpresa dell’Arsenal: la Juve rischia la doppia beffa

Le ultime sull’attacco dei bianconeri. Ecco cosa può succedere tra Torino e l’Inghilterra: Gyokeres osservato speciale

Come accade spesso, sono gli attaccanti ad animare maggiormente il calciomercato. Sono d’altronde diversi i centravanti pronti a cambiare aria. Molti lo faranno soprattutto durante l’estate, anche se qualcuno sta provando a fare le valigie già adesso.

Tra questi c’è chiaramente Santiago Gimenez, che si augura di approdare subito al Milan per vestire il rossonero, ma se non sarà ora, il suo addio al Feyenoord sarebbe solamente rimandato. Il problema, in estate, sarebbe solo per il Diavolo, visto che il nazionale messicano è apprezzato un po’ ovunque per l’Europa e le offerte non mancheranno.

Non mancheranno nemmeno per Gyokeres, sul quale c’è da tempo il forte interesse del Manchester United. L’attuale giocatore dello Sporting, però, sarebbe il colpo perfetto, come sottolinea Sagna al Daily Star, anche per l’Arsenal. Se i Gunners dovessero davvero affondare per Gyokeres, riuscendo a prenderlo, potrebbero cambiare i piani anche di altri attaccanti.

Juventus, da Vlahovic a Zirkzee: il punto sull’attacco

A seguire con attenzione le mosse dei club inglesi, c’è chiaramente la Juventus, alla ricerca di un nuovo centravanti. A gennaio Giuntoli ha deciso di mettere le mani, con la formula del prestito, su Kolo Muani. Le prossime settimane serviranno così a capire se i bianconeri hanno davvero voglia di puntarci anche per il futuro o se in estate si guarderà altrove.

Di certo non sarà Dusan Vlahovic il futuro bomber della Juventus. La squadra maggiormente indiziata ad accogliere il serbo sembrerebbe proprio l’Arsenal, ma è evidente che l’eventuale acquisto di Gyokeres cambierebbe ogni tipo di programma, con i bianconeri che rischierebbero una doppia beffa.

Sì perché, l’idea principale della Juventus è quella di andare a pescare il nuovo attaccante dal Manchester United: non è certo un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta sia quello di Joshua Zirkzee. In alternativa attenzione a Hoijlund sempre dei Red Devils. E’ evidente, però, che il via libera ad uno dei due centravanti può arrivare qualora gli inglesi riuscissero a mettere le mani su un altro attaccante e il preferito di Amorim è proprio Gyokeres. Il mercato degli attaccanti si sta già scaldando, con un vero e proprio effetto domino.