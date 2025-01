DIRETTA Europa League, Roma-Eintracht Francoforte 0-0 e Braga-Lazio 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i bianconeri di Toppmoller e quello del ‘Municipal’ tra i biancorossi di Carvalhal e i biancocelesti di Baroni in tempo reale

La Roma e la Lazio affrontano nell’ordine l’Eintracht Francoforte nella Capitale e il Braga in Portogallo nell’ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Europa League. Due sfide determinanti per decretare la posizione finale nella classifica generale della seconda competizione per club che saranno dirette rispettivamente dall’arbitro sloveno Obrenovic e da quello inglese Brooks.

Da una parte, allo stadio ‘Olimpico’, i giallorossi di Claudio Ranieri hanno bisogno di una vittoria per essere certi di qualificarsi per i playoff. Reduci dal successo in Serie A sull’Udinese che ha fatto seguito alla sconfitta contro l’Az Alkmaar di giovedì scorso, occupano attualmente la 21esima posizione e sono a rischio eliminazione. Ai tedeschi di Dino Toppmoller, secondi in graduatoria e che invece vengono dal pareggio in Bundesliga contro l’Hoffenheim, basta un pari per ottenere il matematico passaggio agli ottavi di finale. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due formazioni.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Municipal’, i biancocelesti di Marco Baroni, privi degli squalificati Rovella e Zaccagni, vogliono voltare pagina dopo il ko in campionato contro la Fiorentina. Già aritmeticamente qualificati agli ottavi, ai capitolini basta un pareggio per restare primi in classifica, ma vista la buona differenza reti anche una sconfitta potrebbe confermarli in testa. I biancorossi di Carlos Carvalhal, che a loro volta devono fare a meno di Bruma e Vitor Carvalho appiedati dal giudice sportivo, sono obbligati a vincere per tenere viva la speranza di rientrare tra le prime ventiquattro. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport e in streaming sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match Roma ed Eintracht Francoforte e tra Braga e Lazio live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Eintracht Francoforte e Braga-Lazio

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. All. Ranieri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Chaibi, Bahoya; Ekitike. All. Toppmoller

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Goméz, Oliveira, Niakaté, Chissumba; Fernandes, Gorby, Moutinho; Horta, El Ouazzani, Gharbi. All. Carvalhal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin, Castellanos. All. Baroni

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Lazio punti 19, Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao 16; Manchester United 15; Lione, Tottenham, Anderlecht e Steaua Bucarest 14; Galatasaray e Bodo Glimt 13, Viktoria Plzen e Olympiacos 12; Rangers, Az Alkmaar e Royale Union SG 11; Ajax, Paok Salonicco, Real Sociedad, Midtjylland e Elfsborg 10; Roma, Ferencvaros, Fenerbahce e Besiktas 9; Porto 8; Twente e Braga 7; Hoffenheim e Maccabi Tel Aviv 6; RFS Riga 5; Slavia Praga e Malmoe 4; Ludogorets e Qarabag 3; Nizza 2; Dinamo Kiev 1.

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Napoli domenica 2 febbraio ore 20.45; Cagliari-Lazio lunedì 3 febbraio ore 20.45.