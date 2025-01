Da Hummels all’annuncio sul mercato: Ranieri svela tutto in diretta

Vittoria e qualificazione playoff in Europa League per la Roma di Claudio Ranieri che ha analizzato il successo con l’Eintracht nel post partita

Le reti di Angelino nel primo tempo e di Shomurodov nel secondo bastano alla Roma per avere ragione dell’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della prima fase di Europa League.

L’ottima vittoria dell’Olimpico proietta i capitolini in zona playoff con un percorso che potrebbe persino portare Dybala e soci più avanti ad affrontare eventualmente la Lazio. Troppo presto per pensarci ma intanto lo stesso Ranieri si gode il successo ed esalta il lavoro dei suoi nel post partita a ‘Sky Sport’: “Quando ci sono queste grandi partite i grandi calciatori si vedono. I ragazzi sono stati bravi ed è stata una bella vittoria”.

Non è mancato quindi un commento su Hummels: “Io guardo le cose per come vedo io il calcio. Hummels per me è un giocatore immenso, ma l’uomo è un punto di riferimento per i compagni. Gli ho detto che come si allena lui è molto importante”. Il tecnico giallorosso ha quindi regalato indizi di mercato confermando un attaccante in rosa: “Shomurodov resta con noi. Tutta la squadra lo vuole, è sempre sorridente. Ce l’ho avuto anche a Cagliari. Se va via con chi mi incavolo?”.

Chiudendo sui singoli è arrivato anche il commento su Soulé: “Si tratta di un calciatore valido che può essere protagonista. Quando passi dal Frosinone alla Roma c’è più pressione perchè giochi in una piazza più importante. Ho molta fiducia in lui e credo che farà vedere presto tutte le sue doti”.

Infine sul percorso europeo: “Andiamo passo dopo passo. Noi daremo sempre il massimo, siamo in un momento di crescita e va bene così. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà”.