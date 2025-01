PAGELLE E TABELLINO INTER-MONACO 3-0: ‘Toro’ scatenato, che errori Arnautovic

Voti, top e flop della sfida di San Siro valida per l’ultima giornata della prima fase della Champions League. La tripletta del capitano lancia i nerazzurri agli ottavi di finale

Inter sul velluto e qualificazione diretta agli ottavi di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi dopo il travolgente 3-0 rifilato al malcapitato Monaco.

Lautaro Martinez si prende la scena con una tripletta e il pubblico di San Siro gli dedicata una meriatta standing ovation durante la sostituzione con il baby De Pieri, all’esordio con i grandi. Il capitano è assistito dal ‘gemello’ Thuram, con il francese scatenato nella prima parte: si procura il rigore del vantaggio e costringe Mawissa al rosso da ultimo uomo. Monaco mai in partita, con Arnautovic che nel finale fallisce il sigillo del poker per i padroni di casa. L’Inter domina e raggiunge l’obiettivo, chiudendo la prima fase di Champions al quarto posto. Ottime notizie per Inzaghi anche in vista del derby di domenica in campionato contro il Milan.

INTER

Sommer 6

Pavard 6,5

De Vrij 7

Bastoni 6,5 (59′ Carlos Augusto 6)

Dumfries 7 (76′ Darmian 6)

Barella 7 (59′ Frattesi 6)

Asllani 6,5

Mkhitaryan 7

Dimarco 6,5

Thuram 7,5 (59′ Arnautovic 5,5)

Lautaro Martinez 8,5 (76′ De Pieri 6)

Allenatore: Inzaghi 8

TOP Inter: Lautaro Martinez 8,5 – L’argentino si è ritrovato, è in grande spolvero e trascina l’Inter agli ottavi di Champions con una tripletta da attaccante di razza. Segna, lotta e anche dal dischetto senza Calhanoglu (con qualche brivido) non tradisce Inzaghi. Stacca Adriano ed è sempre più nella storia del club nerazzurro. Standing ovation e San Siro ai piedi del capitano: ‘Toro’ scatenato.

FLOP Inter: Arnautovic 5,5 – Dà respiro all’imprendibile Thuram e nel finale cestina letteralmente in due occasioni il gol del 4-0 interista. Il pubblico e i compagni cercano di consolarlo, ma gli errori restano.

MONACO

Majecki 6,5

Vanderson 5,5

Kehrer 5 (46′ Teze 5)

Salisu 4,5

Mawissa 3

Zakaria 4,5

Camara 5 (46′ Magassa 5)

Akliouche 5,5 (19′ Caio Henrique 5,5)

Golovin 5 (79′ Ben Seghir SV)

Minamino 5,5 (68′ Michal 5,5)

Embolo 4,5

Allenatore: Hutter 4,5

TOP Monaco: Majecki 6,5 – Fa quel che può e quasi intercetta il tiro dal dischetto di Lautaro Martinez. Vola sulla punizione calciata sotto il sette da Dimarco, nella ripresa mura invece Pavard. Evita un passivo ben più pesante ai monegaschi.

FLOP Monaco: Mawissa 3 – Dumfries è un treno e lo mette subito alle strette. ‘Follia’ su Thuram: stende platealmente da ultimo uomo l’attaccante nerazzurro e va negli spogliatoi dopo appena 12 minuti. Disastroso.

Arbitro: Pejito 6

Champions League, il tabellino di Inter-Monaco: Thuram imprendibile, follia Mawissa

INTER-MONACO 3-0

4′ rig., 16′ e 67′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (59′ Carlos Augusto); Dumfries (76′ Darmian), Barella (59′ Frattesi), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (59′ Arnautovic), Lautaro Martinez (76′ De Pieri). A disposizione: Martinez, Calligaris, Bisseck, Zielinski. Allenatore: Inzaghi

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Khhrer (46′ Teze), Salisu, Mawissa; Zakaria, Camara (46′ Magassa); Akliouche (19′ Caio Henrique), Golovin (79′ Ben Seghir), Minamino (68′ Michal); Embolo. A disposizione: Kohn, Lienard, Ouattara, Diatta, Coulibaly, Bouabre. Allenatore: Hutter

Arbitro: Peljto (Bosnia)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Zakaria (M), Vanderson (M), Pavard (I), Asllani (I)

Espulsi: Mawissa (M)

Note: recupero 3′ e 6′; spettatori 71.601