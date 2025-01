Juve-Benfica, nuovo infortunio in difesa: Thiago Motta in emergenza totale

L’emergenza in difesa della Juventus si accentua: dopo 15′ dal fischio d’inizio della sfida contro il Benfica in Champions League, Kalulu è costretto a uscire dal campo per infortunio

Una brutta tegola per Thiago Motta. La partita di Pierre Kalulu è durata solamente 15′, quando a causa di uno scivolone ha rimediato un infortunio al bicipite femorale il francese è stato costretto a lasciare il campo.

Al suo posto Thiago Motta ha inserito Manuel Locatelli, con la Juventus che su quattro difensori ne schiera solamente uno di ruolo: Federico Gatti. Gli altri sono Weston McKennie a sinistra e Timothy Weah sulla destra. Nelle prossime partite, fortunatamente, il tecnico italo-brasiliano potrà contare anche sui nuovi arrivati Alberto Costa e Renato Veiga. Cristiano Giuntoli, invece, potrebbe essere costretto a smentire subito coi fatti quanto espresso prima del match di Champions League: un ulteriore intervento sul mercato potrebbe essere necessario per i bianconeri.

Juve, Kalulu KO e gol del Benfica in 2 minuti: match subito in salita

Neanche il tempo di sentire il profumo del campo per Manuel Locatelli, schierato da difensore centrale al posto dell’infortunato Kalulu, che è arrivato il gol dei lusitani. Imbucata per Pavlidis che, tutto solo, ha trovato il tap-in vincente per battere Perin e portare in vantaggio il Benfica.

Partita decisamente in salita per gli uomini di Thiago Motta, chiamati a riscattarsi dalla prima sconfitta in campionato in stagione e a ottenere il miglior piazzamento possibile in Champions League. Il tutto davanti al pubblico di casa, che continua a incitare i giocatori, ma inizia a essere spazientito.