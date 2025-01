DIRETTA Champions, Juventus-Benfica e Barcellona-Atalanta: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra i bianconeri di Motta ed i rossi di Lage e quello del ‘Montjuic’ tra i blaugrana di Flick e i nerazzurri di Gasperini in tempo reale

La Juventus e l’Atalanta affrontano rispettivamente il Benfica in casa e il Barcellona in trasferta in due gare molto delicate valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Due sfide che possono valere la qualificazione diretta senza passare per i playoff che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro rumeno Kovacs e dal fischietto inglese Oliver.

Da un lato, all’Allianz Stadium’ di Torino, i bianconeri di Thiago Motta vogliono rialzare la testa e scendere dalle montagne russe fatte di risultati positivi seguiti da quelli negativi. La vittoria contro il Milan sembrava potesse essere la svolta della stagione e invece poi sono arrivati il pareggio contro il Club Brugge ed il ko contro il Napoli. Serve una vittoria e una serie di risultati favorevoli sugli altri campi per tenere viva una piccola speranza di qualificarsi agli ottavi di finale. Privi degli squalificati Cabral e Carreras, i portoghesi di Bruno Lage, che invece vengono dalla rocambolesca sconfitta 4-5 col Barcellona cui ha fatto seguito quella contro il Casa Pia che allontana la vetta del campionato lusitano, sono chiamati al colpo esterno per non rischiare di uscire fuori dalle prime ventiquattro ed essere eliminati dalla massima competizione europea per club. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni su questo campo risale a settembre di tre anni fa, quando le Aquile si imposero 2-1 in rimonta con i gol di Joao Mario e David Neres dopo il vantaggio di Milik.

Dall’altro lato, allo stadio olimpico di ‘Montjuic’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vanno a caccia della grande impresa dopo la goleada della settimana scorsa allo Sturm Graz. Soltanto con una vittoria, infatti, i bergamaschi sono certi di restare tra le prime otto della graduatoria, mentre con un pareggio dovrebbero sperare in risultati positivi dagli altri campi. I blaugrana di Hansi Flick, già aritmeticamente qualificati, vengono a loro volta dal largo successo nella Liga contro il Valencia e vogliono blindare il secondo posto. Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due squadre. Entrambe le partite saranno trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre i match tra Juve e Benfica e tra Barcellona e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Benfica e Barcellona-Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Bruno Lage

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 21, Barcellona 18, Arsenal 16, Inter 16, Atletico Madrid 15, Milan 15, Atalanta 14, Bayer Leverkusen 13, Aston Villa 13, Monaco 13, Feyenoord 13, Lilla 13, Brest 13, Borussia Dortmund 12, Bayern Monaco 12, Real Madrid 12, Juventus 12, Celtic 12, Psv Eindhoven 11, Club Brugge 11, Benfica 10, Paris Saint-Germain 10, Sporting CP 10, Stoccarda 10, Manchester City 8, Dinamo Zagabria 8, Shakhtar Donetsk 7, Bologna 5, Sparta Praga 4, Sturm Graz 3, Lipsia 3, Girona 3, Stella Rossa 3, Salisburgo 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

PROSSIMI IMPEGNI: Atalanta-Torino sabato 1 febbraio ore 18; Juventus-Empoli domenica 2 febbraio ore 12.30.