Conceiçao non cerca scuse: “Mancata la base del calcio”

Il Milan crolla in casa della Dinamo Zagabria con il punteggio di 2-1. Tanta delusione per Sergio Conceiçao che ha commentato la sfida

Chance sprecata per il Milan che getta al vento la possibilità di entrare nelle prime otto di Champions League evitando il playoff.

La sconfitta inattesa in casa della Dinamo Zagabria pesa e nel post partita a ‘Sky Sport’ è arrivata l’analisi di un amareggiato Sergio Conceiçao: “Tutti gli episodi della gara ci sono girati contro. Ci è mancato nel primo tempo la base del calcio. Il calcio è fatto di duelli, sia offensivi che difensivi, e aggressività. Abbiamo sbagliato spesso negli ultimi 30 metri. Poi un errore individuale ci può stare. Con l’espulsione tutto si è complicato. Abbiamo provato a lottare per un risultato positivo cercando anche di vincere la partita, ma poi abbiamo preso il secondo gol. Bisogna stare pronti e ad alto livello. Noi prepariamo le partite, ma quella è la base, poi si parla della tattica e dei sistemi di gioco. Dovevamo entrare più forti e aggressivi nei duelli, e più presenti nella partita”.

Meglio la ripresa nell’analisi di Conceiçao: “Il secondo tempo mi è piaciuto di più perchè siamo rientrati per provare a vincere la partita. Dobbiamo entrare in campo con molta più forza, serve più aggressività nei duelli, quella è la verità, non devo dire altre cose per essere simpatico”.

Ed infine l’allenatore portoghese non cerca scuse o attenuanti: “Avevo oggi 17 calciatori, è un momento così, potevo usarla come scusa. Secondo me non è un arbitraggio a livello di Champions League. Potevo parlare di questo, ma non mi va”.