Colpo Gimenez, Passerini: “Il Milan fa sul serio. Sta tentando l’affondo decisivo” | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro dell’attaccante del Feyenoord. Il punto della situazione con il giornalista del Corriere della Sera e Maurizio Cardone

Incursione di Carlos Passerini in diretta a Zona Rossonera, trasmissioni di Calciomercato.it su YouTibe.it. Il giornalista del Corriere della Sera, direttamente da Zagabria, in compagnia di Maurizio Cardone di Radio Latte e Miele, ci fa il punto su Santiago Gimenez. La trattativa per l’acquisto dell’attaccante è pronta ad entrare nel vivo: “Sono ore caldissime, in questo momento il Milan sta tentando l’affondo decisivo. Ora o mai piĂą, Siamo nelle 48 ore decisive”. Afferma subito Passerini.

Maurizio Cardone: “Io ho detto che ho la sensazione che alla fine si farà ”. La risposta di Passerini è chiara: “Facciamo i cronisti e le sensazioni ce le mettiamo in tasca, ma anche io ho delle sensazioni positive visto quanto il Milan ci stia provando, però la trattativa è complessa e questo tipo di trattativa storicamente può saltare. Può succedere davvero di tutto: nĂ© il Milan nĂ© il calciatore nĂ© il Feyenoord sa come andrĂ a finire, quindi non lo possiamo sapere nemmeno noi”.

“Quello che posso dire – prosegue Passerini – è che il Milan fa sul serio e la prova della serietĂ del Milan è che sta facendo un rilancio importante per andare incontro alle richieste del Feyenoord che secondo me non sono così esagerate e senza senso perchĂ© gli attaccanti così valgono dai 50 milioni di euro in su, che probabilmente è il prezzo che varrĂ Gimenez questa estate. Anche questa è una valutazione che sta facendo il Milan: meglio prenderlo adesso perchĂ© ti serve adesso, ma anche perchĂ©, probabilmente, fra tre mesi non te lo puoi permettere con il budget attuale”.

Milan, Cardone: “Ho la sensazione che l’operazione Gimenez si farĂ ”

In precedente Maurizio Cardone, in merito a Gimenez si era detto davvero ottimista: “Quando un giocatore manifesta una passione per un club, come ha fatto Gimenez è normale pensare positivo. Ho la sensazione, per come stanno trascorrendo questi giorni e parlando con i colleghi, che l’operazione si farà . Il Milan farà questo sforzo: porterà qualità in avanti e non mi meraviglierei di vederlo a San Siro, quantomeno in tribuna per infiammare una piazza che aspetta dei colpi. Prendere Gimenez vuol dire anche portare nuova linfa ad un ambiente sconfortato.”

Cardone ha poi parlato anche di Theo Hernandez e Leao – “Rafa è stato protagonista in Zagabria due anni fa. Ci sono dei progressi di Rafa. Lo vedo maturato sugli atteggiamenti dentro e fuori dal campo. Deve chiaramente lavorare sulla continuitĂ Mi preoccupa, invece, Theo che sembra non dare segnali di ripresa. Il Milan in estate ha perso dei leader come Kjaer e Giroud. E’ vero che da questo punto di vista non siamo a questi livelli, ma privarsi di entrambi, oltre che dal punto di vista tecnico, priverebbe i rossoneri di quei calciatori che conoscono bene lo spogliatoio. Prima di cederli, dunque, ci penserei bene. Forse uno però lo sacrificherei”