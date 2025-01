Champions, playoff e ottavi: gli accoppiamenti di Juve, Milan, Atalanta e Inter

Chiusa la fase a gironi, è il momento del sorteggio per gli spareggi: ecco tutti le possibili avversarie delle italiane

Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa. Sono queste le magnifiche otto che andranno direttamente agli ottavi di finale di Champions. Una sola rappresentante per l’Italia che prima dell’ultima giornata aveva tre formazioni in top eight: Milan e Atalanta non sono riuscite però a completare l’opera e dovranno passare per gli spareggi.

Stessa sorte toccata alla Juventus e proprio i bianconeri e i rossoneri potranno affrontarsi nei playoff: a deciderlo sarà il sorteggio con la squadra di Thiago Motta che potrebbe essere accoppiata anche il Psv Eindhoven e Conceicao che potrebbe vedersela con il Feyenoord se dovesse evitare la Juventus. L’Atalanta, invece, potrà beccare una tra Sporting e Brugge

Questi, gli accoppiamenti per gli spareggi:

Atalanta/Borussia-Sporting/Brugge

Real Madrid/Bayern Monaco-Manchester City/Celtic

Milan/Psv-Feyenoord/Juventus

Psg/Benfica-Monaco/Brest

Da segnalare anche la certezza di un super match ai playoff: una tra Real Madrid e Bayern Monaco, infatti, affronterà il Manchester City che si è qualificato per il rotto della cuffia.

Champions, pericolo derby per l’Inter

Ma oltre al derby agli spareggi, c’è anche uno possibile per gli ottavi. L’Inter, infatti, potrebbe beccare una tra Juventus e Milan se dovessero passare il turno. A deciderlo sarà il sorteggio con l’altra squadra coinvolto che sarebbe l’Arsenal. L’Atalanta, invece, dovesse accedere agli ottavi troverebbe una tra Lille e Aston Villa.

I primi accoppiamenti, quelli per i playoff, si conosceranno venerdì 31 gennaio alle ore 12 con il sorteggio che chiarirà quali saranno le avversarie delle tre italiane che dovranno passare per gli spareggi di febbraio.