Repice: “Perché Conte è un fuoriclasse assoluto” | ESCLUSIVO

Il noto radiocronista è intervenuto a Napoli Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it

“Antonio Conte si siede e vince”. Francesco Repice ha esaltato il tecnico azzurro nel programma ‘Napoli Zone’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. “È un fuoriclasse assoluto – ha aggiunto il noto radiocronista ‘Rai’ – Gli altri lo fanno in tre anni, lui in uno”.

Repice ‘innamorato’ di Conte: “Entra nella testa dei calciatori, è un fuoriclasse assoluto”

“Il calcio la combinazione vincente è quella formata da equilibrio e da lavoro – ha evidenziato Repice – Parlo di equilibrio che si costruisce nello spogliatoio, in un gruppo di lavoro. C’è una sola eccezione che conferma questa regola: si chiama Antonio Conte. Si siede e vince. Lui entra nella testa dei calciatori. Accorcia i tempi. Gli altri lo fanno in tre anni, lui lo fa in un anno. E’ un fuoriclasse assoluto”.

Sostituto Kvaratskhelia? Repice: “Sono convinto di una cosa”

Repice si è poi espresso sulla sostituzione di Kvaratskhelia, con Manna sempre al lavoro tra Garnacho – prima scelta di Conte – e Adeyemi: “Se non si arriva ad un calciatore che non sia degno di sostituire il georgiano… Ma è chiaro che lui lo voglia. Sono tuttavia convinto che, se non dovesse arrivare nessuno, le forze triplicherebbero nello spogliatoio del Napoli”.

Polveriera Milan e ‘scenata’ Conceicao, Repice: “Ha ragione Capello”

Dal Napoli unito e compatto verso l’obiettivo, al Milan che è una polveriera vedi lo scontro – evitato per poco – tra Conceicao e Calabria al termine della gara col Parma. “Se i giocatori non dovevano andare al concerto di Lazza? Se all’indomani vanno in campo e fanno il loro lavoro, l’allenatore non dice nulla. Ma se fai fatica, allora non va bene”, ha evidenziato Repice.

Perché non è che quella sera devi andare per forza a quel concerto, poi al ‘Meazza’ vengono in 70mila… – dice Repice – Si deve fare una vita come si deve date le cifre che si guadagnano. C’è gente che investe… Mi sembra un modo sbagliato. Poi ha ragione Capello – conclude Repice in riferimento alla scenata di Conceicao – perché quelle cose lì si risolvono nello spogliatoio”.